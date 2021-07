All-in-one, l'occasione è firmata Acer (-100€)

PC, monitor da 23,8 pollici, tastiera, mouse, tutto in uno. Tutto Acer. Tutto a soli 649 euro, ossia il miglior prezzo fin qui raggiunto da questo Acer Aspire C24-963 che oggi su Amazon è a disposizione con uno sconto di 100 euro tondi tondi. Insomma, puoi metterti in tasca il 13% se prima della scadenza dell'offerta (che in pagina non è dichiarata) ti porti a casa l'all-in-one di casa Acer.

Acer, sconti e virtù “all-in-one”

Vediamo le caratteristiche:

processore Intel Core i5-1035G1

RAM 8GB (espandibile fino a 32GB)

SSD 256GB M.2 PCIE

Sistema operativo Windows 10 Home

Il tutto accompagnato da un display IPS FHD 1920×1080 da 23,8 pollici con webcam frontale inclusa. Inclusi altresì mouse e tastiera, lasciando dunque nulla al caso: tutto incluso, altro non serve che un click e la relativa installazione successiva (la spedizione è immediata e gratuita).

Caratteristica particolarmente apprezzabile di questo all-in-one è nel design: non soltanto le linee sono particolarmente gradevoli, non soltanto l'appoggio è estremamente stabile, ma l'estrema sottigliezza del display ne valorizza oltremodo l'ingombro.

Quando si ragiona sul prezzo, insomma, bisogna considerare che anche in questi 649 euro c'è una logica “all-in-one”: c'è lo schermo, c'è il PC, ci sono tutti gli accessori e non c'è alcuna spesa aggiuntiva necessaria. Anzi, ci sono 100 euro da mettersi in tasca per chi ne approfitta fin dalle prossime ore.