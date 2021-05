Allaccia le cinture e accendi l'iPad: buon viaggio

Chi per la prossima estate sta progettando un piccolo viaggio, dopo un anno come questo si troverà con due problemi da risolvere: in primis vi sarà da gestire il tempo tra la partenza e l'arrivo, creando diversivi per i figli che vorranno potersi guardare un film o i propri video su YouTube come quando sono a casa; il secondo è che l'auto non è solitamente adeguatamente attrezzata allo scopo. Entrambi i problemi si risolvono facilmente, però. Così:

Le dimensioni complessive sono pari a 65x46cm, può contenere tablet fino a 10 pollici di diagonale ed ha molteplici tasche per conservare bibite e molte altre suppellettili utili per il viaggio.

Solo per oggi lo sconto è pari al 31%, portando il prezzo ad appena 14,44 euro. Nella confezione sono presenti due pezzi, dunque la configurazione complessiva è esattamente quella indicata nell'immagine.

Buon viaggio!