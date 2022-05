Allarme ChromeLoader: il malware che minaccia i browser di tutto il mondo

Il malware ChromeLoader si sta diffondendo rapidamente nel corso dell’ultimo mese, diventando di fatto una delle principali minacce del web.

Stiamo parlando di un attacco di tipo hijacker, un agente malevolo che può modificare le impostazioni del browser web della vittima per modificare il motore di ricerca principale, oltre a proporre pubblicità moleste, scam oltre a siti per adulti e piattaforme di dating.

I pirati informatici coinvolti in questo tipo di attacco, guadagnano attraverso sistemi di affiliazione marketing, dirigendo il traffico verso i suddetti servizi. ChromeLoader, rispetto a tanti altri hijacker, si è dimostrato molto più tenace e difficile da estirpare.

La prevenzione, in tal senso, risulta essenziale: un antivirus di alto livello dunque, può aiutare in maniera considerevole ad evitare questo tipo di attacco.

Come funziona il malware ChromeLoader

ChromeLoader ha un modus operandi che è stato individuato dagli specialisti del settore. Questo, si spaccia generalmente per un file ISO, spesso un gioco o un software piratato, oppure codici QR per ottenere gratuitamente giochi Android.

Nel momento in cui l’utente cerca di installare il software, viene proposto un patch per attivare lo stesso. Il file, con un nome verosimile, attiva in maniera effettiva il malware. Da questo momento in poi, l’app malevola va ad impadronirsi del browser, con le modalità appena citate.

In questo contesto, avere preventivamente installato uno strumento come PANDA DOME COMPLETE 2022 può evitare il peggio. Stiamo infatti parlando di un pacchetto completo per la sicurezza di computer e smartphone, con diverse funzioni alquanto efficaci.

Il sistema di rilevamento e protezione da virus e malware vari, risulta essenziale per contrastare ChromeLoader o minacce simili. Allo stesso tempo, un’utility come Cleanup garantisce prestazioni più elevate dell’hardware in uso.

Il password manager, dal canto suo, offre una gestione ottimale delle parole d’accesso, mentre il sistema di parental control permette di proteggere i più giovani dai tanti pericoli della rete. Infine, la VPN integrata, offre 150 MB al giorno di traffico protetto.

Infine, va considerata l’attuale offerta che coinvolge PANDA DOME COMPLETE 2022: l’intero pacchetto è infatti disponibile a prezzo dimezzato, con un costo annuale di appena 35,49 euro.

