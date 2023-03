Allarme Emotet: dopo 3 mesi di pausa il malware torna a spaventare la rete

La minaccia legata al malware Emotet, dopo un’ampia diffusione sul finire del 2022, sembrava aver perso d’intensità nei primi tre mesi di quest’anno. Sfortunatamente, secondo i dati raccolti negli ultimi giorni, l’agente malevolo è tornato a diffondersi attraverso e-mail.

Il famigerato malware, che diffonde tramite posta elettronica documenti Microsoft Word ed Excel dannosi, ha ripreso a “lavorare” come in passato, andando a minacciare tanti utenti incauti, sprovvisti di adeguate precauzioni.

Emotet era, fino a novembre 2022, considerato uno dei malware più diffusi al mondo. Verso la fine dell’anno, le sue attività hanno subito un brusco calo: solo negli ultimi giorni, come affermato dalla società di sicurezza informatica Cofense, le attività del gruppo hacker si sono ravvivate.

Emotet ora agisce in maniera diversa rispetto al passato

Nonostante la minaccia, di fondo, sia identica al passato, gli autori di questo malware stanno agendo in modo diverso per favorirne la diffusione.

Se la prima ondata di Emotet includeva l’invio di e-mail a catena, ora alle potenziali vittime vengono proposte fantomatiche fatture, con tanto di archivi ZIP e documenti Word con macro dannose.

Sotto questo punto di vista, per evitare problemi, è bene risultare molto sospetti quando si ricevono e-mail di questo tipo. Per evitare ogni rischio, oltre alla prudenza, è bene anche adottare una suite di sicurezza capace di fornire adeguate garanzie.

In questo contesto, un prodotto come Norton 360 Premium ha ben pochi uguali. L’antivirus in questione, infatti, non si limita alla classica scansione e rimozione di malware e minacce simili.

Attraverso i tanti strumenti a disposizione (dalla VPN al password manager) questa suite permette di contrastare qualunque tipo di minaccia presente ad oggi sul Web con un’efficacia difficilmente riscontrabile con altri prodotti del settore.

Non solo: grazie all’attuale promozione è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium a un prezzo conveniente.

Si parla del 45% di sconto, il che abbassa il costo dell’intera suite a soli 59,99 euro all’anno.

