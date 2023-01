Allarme malware in Italia: a rischio wallet e carte di credito

Secondo gli esperti nell’ambito della cybersecurity, il nostro paese è stato preso di mira da un’intensa campagna malware.

Questa, diffusa attraverso un’intenso utilizzo di e-mail phishing, ha visto i criminali informatici fare ampio utilizzo di un info-stealer che andrebbe a colpire i sistemi Windows.

Questo andrebbe ad agire su dati sensibili, inclusi wallet di criptovalute, cronologia del browser e credenziali legate alle carte di credito utilizzate dalla vittima. Ancora una volta dunque, è chiaro come la prudenza di chi naviga online debba essere affiancata a strumenti di protezione digitale adeguata.

Il rischio, come appare evidente, è quello non solo di vedere compromesso il proprio computer, ma di perdere anche ingenti somme di denaro.

Malware in Italia: la campagna su vasta scala che sta colpendo il nostro paese

Come viene diffusa questa infezione? La prima e-mail contiene dei link per scaricare un file ZIP.

Questo contiene due file: uno con estensione .LNK e uno .BAT. Una volta avviato uno di questi due, viene data via libera al malware, che si installa attraverso un payload.

L’agente malevolo poi agisce intaccando pressoché qualunque tipo di browser, attaccando direttamente:

cookie ;

; segnalibri ;

; file scaricati ;

; credenziali sensibili (come numeri di carte di credito e simili).

Un trattamento simile tocca anche ai già citati wallet, preda ambita visto il loro prezioso contenuto.

Scegliere Norton 360 Premium, dunque, risulta una soluzione ideale per mitigare i rischi di questo tipo. Lo strumento di scansione, così come la VPN e il password manager integrati, sono preziosi alleati in tal senso.

A ciò si aggiunge un sistema di controllo del Dark Web, utile per scoprire se la propria identità è stata rubata, e uno spazio cloud per proteggere i file più preziosi. Quest’ultima soluzione è ideale per prevenire attacchi ransomware nonché altrettanto temibili guasti hardware.

Quanto costa Norton 360 Premium? La suite di sicurezza, grazie allo sconto del 45% è disponibile per soli 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.