Allarme phishing di criptovalute: aumentati i casi del 40% in un anno

Secondo i dati raccolti da Kaspersky, i casi legati alle attività phishing di criptovalute sono in forte aumento.

Con i 5 milioni di attacchi registrati dal noto antivirus nel corso del 2022, si è stimato un aumento complessivo di questa modalità di attacco pari al 40% rispetto all’anno precedente.

Se appaiono in calo le truffe finanziarie di concezione più “tradizionale” come malware bancari e simili, questo tipo di offensiva sembra essere una delle minacce più concrete in questo specifico periodo storico.

Stando all’opinione degli esperti, l’aumento di fenomeni come cripto-phishing potrebbero essere direttamente collegati ai diversi problemi che hanno colpito il settore delle criptovalute nello scorso anno. Di fatto, non è ancora prevedibile se questo tipo di minaccia aumenterà d’intensità o meno nel prossimo futuro.

Phishing di criptovalute: come funzionano e come prevenire queste minacce?

La maggior parte di questi attacchi avviene attraverso espedienti ben noti agli addetti ai lavori: si parla di offerte give-away o di vere e proprie pagine phishing, costituite da falsi wallet per criptovalute.

Non mancano però alcune soluzioni insolite, come una campagna analizzata da Kaspersky. In questa, l’utente riceve via e-mail un file PDF in inglese in cui viene comunicata la presunta registrazione a una piattaforma cloud legata al mining di criptovalute.

Attraverso il documento viene poi chiesto di prelevare urgentemente una grossa somma di valuta dal conto, tramite un apposito link. Da qui, la vittima viene indirizzata verso un sito falso, dove viene spinto a compilare un form con informazioni personali incluso il numero della carta di credito e le credenziali per l’accesso ad altri wallet.

Ciò che colpisce, in molti casi, è l’ingegno dei criminali informatici. Di fatto, la prudenza può non essere sufficiente per prevedere le mosse degli stessi. Dunque, adottare un piano di sicurezza adeguato, può essere la miglior soluzione possibile per evitare minacce come il phishing di criptovalute (e non solo).

Grazie alle attuali promozioni, valide fino all'11/04/2023, è possibile ottenere i prodotti Kaspersky con sconti fino al 18%.

Un'opportunità per mettere fine a stress e paure, proteggendo le proprie finanze dai tanti pericoli (conosciuti e non) che affollano il Web.

