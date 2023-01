Allarme WordPress: una campagna malware ha colpito più di 4.500 siti

Secondo il sito The Hacker News, una campagna malware massiccia ha colpito più di 4.500 siti WordPress negli ultimi anni.

Si tratta di un agente malevolo che lavora tramite JavaScript, utilizzando un sito noto come track.violetlovelines per raccogliere i reindirizzamenti provenienti dai siti violati.

Il tutto sembra a portare a diversi tipi di minacce per chi visita i siti violati, nel cui contesto vi è anche la diffusione del temuto Raccoon Stealer, che prende di mira password, cookie e wallet crittografici memorizzati nel browser.

Anche se non esistono stime a riguardo, tenendo conto del numero di siti coinvolti e di quanti utenti non utilizzino ancora un antivirus, i numeri delle potenziali vittime potrebbe risultare estremamente elevato.

Tutto è reso ancora più difficile dai proprietari dei siti Web che, molto spesso, si accorgono con colpevole ritardo che la loro piattaforma è stata violata.

Più di 4.500 siti WordPress violati da questo malware: un enorme pericolo per chi naviga online

WordPress è uno dei CMS più diffusi sul mercato e, proprio per questo, potenzialmente la maggior parte di siti sul Web è ad oggi potenzialmente una vittima di campagne di questo tipo.

