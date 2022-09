Alludo è il nuovo nome di Corel: rebranding completo

A 37 anni di distanza dalla fondazione, Corel annuncia un completo rebranding della propria offerta e del proprio marchio: a partire da oggi si chiama Alludo. Il catalogo proposto comprende tutti gli strumenti per la produttività e per la creatività già ben noti, da Parallels a CorelDRAW, senza dimenticare MindManager e WinZip.

Corel diventa Alludo: “all you do”

La svolta ha l’obiettivo dichiarato, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, di reinventare il futuro del lavoro, non solo inteso come luogo in cui le persone lavorano, ma anche come modalità e motivazioni . È il risultato di un’evoluzione lunga oltre tre decenni e mezzo, passata tra le altre cose attraverso diverse acquisizioni.

Il nome scelto, rappresentativo della nuova identità, è un omaggio all’impegno dell’azienda: fornire supporto per ogni attività, “all you do”. Riportiamo di seguito le parole del CEO Christa Quarles.

Questo per noi è un momento di svolta. Stiamo reinventando il modo in cui il mondo lavora, non limitandoci semplicemente ad aggiungere un altro capitolo, ma scrivendo un libro completamente nuovo, nel quale la concezione del lavoro, dei nostri clienti e nostra, viene totalmente ripensata. Crediamo che lavorare e vivere meglio sia possibile e vogliamo che le nostre soluzioni offrano proprio questo, in modo coraggioso e consapevole. Per questo abbiamo deciso che è arrivato il momento di creare un nuovo marchio. Oggi abbiamo il piacere di condividere questa notizia con voi, dando il benvenuto ad Alludo.

In modo coerente con questa filosofia, di recente Alludo ha offerto ai propri dipendenti la libertà di scegliere da dove lavorare, se dall’ufficio oppure altrove. Il 95% di loro ha deciso di farlo da remoto, con modalità riconducibili allo smart working.