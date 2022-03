CorelDRAW Graphics Suite: le novità per gli abbonati

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento a CorelDRAW Graphics Suite stanno ricevendo un aggiornamento che porta con sé alcune funzionalità inedite. La distribuzione ha preso il via nei giorni scorsi, con il debutto di caratteristiche pensate per supportate al meglio creatività e produttività, tenendo in considerazione le esigenze di un mondo del lavoro sempre più smart e connesso da remoto.

Le ultime novità per gli abbonati a CorelDRAW Graphics Suite

Passiamo in rassegna le più importanti tra le novità introdotte, rimandando alle pagine del sito ufficiale per tutte le informazioni dettagliate.

Nuove impostazioni predefinite di regolazione non irreversibili e sovrapponibili, finestra Regolazioni mobile/ispettore ottimizzata di Corel PHOTO-PAINT, nuovo flusso di regolazione delle immagini per organizzare le impostazioni predefinite in categorie personalizzate o di scegliere fra una nuova raccolta di stili di impostazioni predefinite, possibilità di salvare le impostazioni dei filtri di regolazione per riutilizzarle in seguito.

Accesso a risorse formative su misura, con contenuti consigliati in base al modo di lavorare e a ciò che si desidera visualizzare nella finestra mobile/ispettore.

Accesso a una varietà di nuovi modelli moderni facilmente personalizzabili, aggiunta pagine più veloce, nuovo supporto dei formati TIFF, EPS e SVG nel flusso di lavoro di esportazione multi-risorsa.

Queste le parole di John Falsetto, responsabile dei prodotti per la grafica e la produttività, che focalizza l’attenzione su come le novità introdotte consentano di liberare la potenza della creatività, a beneficio di ogni business.

Il nostro modo di lavorare è cambiato enormemente e i dipendenti hanno bisogno di soluzioni che consentano loro di esprimere il proprio genio creativo, collaborare con gli altri e rimanere connessi con molte persone. Gli ultimi aggiornamenti di CorelDRAW Graphics Suite accelerano la nostra mission, che mira a democratizzare la capacità di progettazione e liberare la potenza della creatività in qualsiasi business. Le aziende ora possono trarre vantaggio dalla varietà di visioni e la diversità di idee nel loro organico invece di limitare la creatività a determinate funzioni aziendali, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti, aumentando la produttività e favorendo la crescita del business.

CorelDRAW Graphics Suite: prezzo e disponibilità

CorelDRAW Graphics Suite è disponibile nelle versioni per Windows, macOS, Web, iPad e dispositivi mobile in una moltitudine di lingue (italiano compreso), in abbonamento al prezzo di 369 euro all’anno. Chi lo desidera può acquistare l’edizione 2021 in un’unica soluzione al prezzo di 779 euro.

L’accesso alle funzionalità di fotoritocco perfezionate, all’esperienza di apprendimento ottimizzata, alla collaborazione in tempo reale, alla gestione delle risorse dinamica, ai font aggiuntivi, ai modelli creativi e ai miglioramenti delle caratteristiche ispirati dagli utenti sono disponibili solo per coloro in possesso di una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite o di una licenza comprensiva del programma Maintenance. Possono beneficiarne i clienti Business ed Education ottenendo vantaggi come l’implementazione in rete e il supporto della virtualizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.