Awingu è l'acquisizione di Corel per Parallels

Annuncio ufficiale per la nuova acquisizione messa a segno da Corel: si tratta di Awingu, società con sede a Ghent (Belgio) e fondata nel 2011. Il team si unisce a quello di Parallels Remote Application Server (RAS), con l’obiettivo dichiarato di offrire ai clienti la possibilità di svolgere la loro attività in sicurezza da qualunque postazione, dispositivo e piattaforma.

Lavoro da remoto: Corel annuncia l’acquisizione di Awingu

Il focus è sulla fornitura di soluzioni avanzate per il lavoro da remoto. In oltre un decennio, Awingu ha offerto una soluzione adatta soprattutto per aziende di medie e grandi dimensioni che si concretizza in un suo spazio per la collaborazione unificato semplice da usare oltre che protetto.

Con l’acquisizione della tecnologia, Parallels RAS evolverà per andare incontro alle nuove esigenze manifestate in ambito professionale. Queste le parole di Prashant Ketkar, Chief Technology and Product Officer di Corel.

Il futuro del lavoro è adesso, lo stiamo vivendo. La pandemia ha accelerato ulteriormente la necessità per le organizzazioni di definire e spostare le loro infrastrutture di hybrid e remote working. Ora le organizzazioni stanno cercando di capire come soddisfare il bisogno di flessibilità di cui necessitano i dipendenti per le loro aree di lavoro, assicurando al contempo un accesso sicuro ed efficiente. Siamo impegnati ad aiutare le organizzazioni a gestire questa transizione. Con l’acquisizione di Awingu abbiamo fatto un passo in avanti nel migliorare l’esperienza di chiunque utilizza con i nostri prodotti.

Nel comunicato ricevuto in redazione è specificato che, a differenza della maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato, Awingu non richiede la presenza di agent sul server né l’installazione di software sui dispositivi degli utenti finali. Si tratta dunque a tutti gli effetti di un sistema clientless, eseguito direttamente nel browser, dove aggrega tutti i file e le applicazioni aziendali. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

Tra le offerte Amazon dedicate ai software Corel spiccano quelli per Graphics Suite 2022, per PaintShop Pro 2022 Ultimate e per Pinnacle Studio 25 Ultimate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.