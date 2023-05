Alluvione Emilia-Romagna: stop bollette e Giga gratis con diversi operatori

Anche i principali fornitori di servizi telefonici e l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) supportano i cittadini emiliani e romagnoli nell’affrontare l’emergenza dell’alluvione. Con migliaia di sfollati, strade interrotte e fiumi da arginare per cercare di limitare il peggioramento della già critica situazione, le misure a sostegno per mantenere viva la comunicazione tra i cittadini ed evitare costi ulteriori non mancano. Ecco cos’hanno pianificato le varie società.

Niente più bollette e Giga gratis in supporto contro alluvione

Nel caso specifico dell’Arera, il provvedimento d’urgenza per la sospensione delle bollette di acqua, luce e gas in tutti i comuni colpiti dall’alluvione è stato approvato in definitiva. Di conseguenza, le fatturazioni sospese sono tutte quelle emesse o da emettere con scadenza dal 1° maggio 2023. Seguiranno poi provvedimenti straordinari adottati dal Governo, che si tratti di deroghe o agevolazioni tariffarie.

TIM porta invece stazioni radio di emergenza per ripristinare il segnale nelle zone colpite, riattivando i collegamenti tra comunità isolate e non; in aggiunta, i clienti residenti in Emilia-Romagna potranno attivare Giga illimitati per 7 giorni a costo zero rispondendo al messaggio dedicato entro il 31 maggio 2023. L’operatore virtuale Kena, invece, mette a disposizione 100 Giga per un mese.

WindTre è allo stesso modo attivo per ripristinare la rete e fornire Giga extra per un mese, con attivazione automatica dopo avere ricevuto l’SMS informativo. L’offerta risulta valida per tutti i residenti nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. L’operatore virtuale Very segue l’iniziativa regalando 100 Giga per un mese nelle stesse aree.

Infine, Vodafone rilancia Giga illimitati gratis per una settimana nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, o consente l’uso del servizio 5G Priority Access per un mese a chi già dispone di dati mobili senza limiti. L’operatore virtuale ho., dunque, porta 250 Giga extra per una settimana nelle succitate zone.