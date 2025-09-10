AlmaLinux 10.1 espande la scelta software con il repository CRB

AlmaLinux 10.1, la versione gratuita di Red Had Enterprise Linux, ha da poco abilitato un nuovo repository predefinito, ovvero CRB (CodeReady Builder), allo scopo di espandere ulteriormente la scelta software all’interno del sistema. L’abilitazione di sistema del nuovo repository sarà effettuata con il rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione 10.1.

Ciò permetterà un utilizzo più facile del software di Fedora Extra Packages di Enteprise Linux, rendendo più agevole il lavoro di sviluppo per gli utenti.

AlmaLinux 10.1: il repository CRB verrà abilitato di sistema

Il repository CRB, che verrà abilitato su AlmaLinux 10.1, è noto anche come “PowerTools” in ambiente Red Hat. È una raccolta aggiuntiva di pacchetti pensata principalmente per gli sviluppatori. Include strumenti e librerie utili per lo sviluppo software, ma anche dipendenze per pacchetti popolari, come l’ambiente desktop KDE Plasma, che non fanno parte del set base che si trova solitamente nelle distribuzioni Linux enterprise.

CRB era già disponibile agli utenti AlmaLinux 10, ma richiedeva la necessità di un’attivazione manuale. Con questa nuova decisione, gli sviluppatori semplificano l’accesso a questi pacchetti, rendendo la distribuzione più facile da usare per amministratori di sistema e nuovi utenti. CRB garantisce anche una maggiore compatibilità con il repository Fedora EPEL, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione e utilizzo.

Con l’aggiornamento ad AlmaLinux 10.0 e il rilascio di AlmaLinux 10.1, gli utenti troveranno il repository CRB già attivo, senza la necessità di interventi manuali. Ciò consentirà un accesso immediato a un più vasto assortimento di pacchetti di sviluppo, garantendo maggior flessibilità per i progetti che richiedono dipendenze non standard.

AlmaLinux OS 10.1 introdurrà inoltre un nuovo pacchetto selinux-policy-extra direttamente nel repository CRB. Questo pacchetto sarà fondamentale per garantire la compatibilità dei software EPEL con SELinux, migliorando la sicurezza e la stabilità dei sistemi. Chi ha deciso di attivare manualmente il repository, troverà già il pacchetto selinux-policy-extre abilitato, per via dell’aggiornamento rilasciato già il 9 settembre.