AlmaLinux 9.7 disponibile con miglioramenti e fix

AlmaLinux OS Foundation ha annunciato la disponibilità di AlmaLinux 9.7 (nome in codice Moss Jungle Cat). La distribuzione Linux è il fork gratuito di Red Hat Enterprise Linux 9.7, quindi condivide lo stesso codice sorgente. Gli sviluppatori hanno aggiornato diversi pacchetti e corretto alcuni problemi di sicurezza. Gli utenti possono scaricare le immagini ISO per le quattro architetture supportate.

Alternativa alla versione 10 (Purple Lion)

AlmaLinux 9.0 è stata rilasciata a fine maggio 2022. Le successive versioni sono arrivate a cadenza semestrale, seguendo il rilascio delle corrispondenti versioni di Red Hat Enterprise Linux. Come le precedenti, anche AlmaLinux 9.7 può essere definito un “aggiornamento di manutenzione” che include miglioramenti per vari pacchetti, bug fix e patch di sicurezza. Il kernel Linux è 5.14.0-611.5.1, quindi è la versione base è sempre quella di tre anni fa.

AlmaLinux OS Foundation ha incluso le nuove versioni di molti tool di sviluppo, tra cui Glibc 2.34, GCC 15.1, Binutils 2.44, Annobin 12.98, LLVM 20.1.8, Rust 1.88.0 e Go 1.24. Per debugging e monitoraggio delle prestazioni ci sono invece GDB 16.3, Valgrind 3.25.1, SystemTap 5.3, Dyninst 13.0.0, elfutils 0.193, libabigail 2.8, rsyslog 8.2506.0, Bpftrace 0.23.5, PCP 6.3.7 e Grafana 10.2.6.

I tool di networking sono NetworkManager 1.54.0, iproute 6.14.0 e Ethtool 6.15. Altri componenti aggiornati sono GIMP 3.0.4, Mesa 25.0.7, Samba 4.22.4 e Git-LFS 3.6.1. Infine, gli aggiornamenti di sicurezza sono OpenSSL 3.5, SELinux-policy 38.1.65, SSSD 2.9.7 e Keylime 7.12.1.

Nella versione 9.7 ci sono anche pacchetti specifici di AlmaLinux (non presenti in Red Hat Enterprise Linux) e sono stati eliminati alcuni pacchetti specifici di Red Hat Enterprise Linux. La distribuzione supporta quattro architetture: Intel/AMD (x86_64), ARM64 (aarch64), IBM PowerPC (ppc64le) e IBM Z (s390x).

Oltre ai Live Media con vari ambienti desktop preinstallati, gli utenti possono scaricare le immagini ISO per le suddette architetture da mirror o tramite torrent. È possibile scegliere tre opzioni: boot (installazione tramite Internet), minimal (installazione offline minima) e dvd (installazione offline completa).

Ovviamente le immagini ISO sono utili per l’installazione pulita. Gli utenti che usano AlmaLinux 9.6 (non più supportata) devono solo scaricare i pacchetti aggiornati. In alternativa è possibile installare AlmaLinux 10 con kernel 6.12. Da circa un mese è disponibile anche la versione 10.1 Beta.