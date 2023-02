Come vedere Almeria-Barcellona in streaming

Almeria-Barcellona potrebbe sembrare il più classico dei match decisi in partenza: tre sconfitte consecutive per i padroni di casa e sette vittorie di fila per gli ospiti che dominano il campionato, ma occhio al possibile testacoda (l’eliminazione dall’Europa League potrebbe farsi sentire). Il sostegno del pubblico potrebbe rendere l’incontro più combattuto di quanto previsto. Si partirà alle 18:30 di domenica 26 febbraio nella cornice dello stadio Juegos Mediterráneos, per la giornata 23 de LaLiga.

LaLiga: guarda Almeria-Barcellona in streaming

Gli appassionati del campionato spagnolo e chi segue il calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Sarà la voce di Gabriele Giustiniani ad accompagnare gli spettatori nella telecronaca.

Per i rojiblancos quartultimo posto in classifica e stessi punti (22) del Cadice che li segue, con la necessità di raccogliere risultati utili per allontanare lo spettro della retrocessione. Dominio assoluto invece per i blaugrana, in prima posizione (59) a otto distanze di lunghezza dall’inseguitrice Real Madrid.

Così i due allenatori, Cesc Rubí e Xavi, dovrebbero mandare in campo le squadre al fischio d’inizio. Ecco le probabili formazioni.

Almeria (4-2-3-1): Fernando, Mendes, Ely, Babic, Akieme, Robertone, Samu, Baptistao, Melero, Embarba, Luis Suarez;

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Christensen, Balde, Roberto, De Jong, Gavi, Ferran, Lewandowski, Ansu Fati.

Non ci sono solo le partite de LaLiga nel catalogo di sport in streaming accessibile con un offerta di DAZN. L’offerta della piattaforma include anche quelle di Serie A, Serie B, Serie C, Europa League, FA Cup e Carabao Cup per gli amanti del calcio, insieme a tennis, basket, pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy, motori e molto altro. Scegli la formula migliore per te, tra START, STANDARD e PLUS.

