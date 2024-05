Alone in the Dark per PS5: super sconto del 15% su Amazon

Esplora la villa di Derceto in questa rivisitazione di Alone in the Dark per PS5, oggi in super sconto del 15% su Amazon. L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa lettera d’amore per il classico gioco di culto degli anni ’90. Ritorna alle radici del genere e vivi un’esperienza degna del titolo che ha dato vita all’horror sopravvivenza. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 50,90 euro, anziché 59,99 euro.

Alone in the Dark per PS5: un’avventura inquietante da non perdere assolutamente

Goditi l’emozione di una sopravvivenza disperata in un mondo dove la realtà è instabile e il male si annida in ogni ombra. Scegli di interpretare Emily Hartwood o Edward Carnby e preparati ad immergerti in un’avventura avvincente e piena di suspense. Scopri gli oscuri segreti della villa di Derceto mentre ti addentri nelle sue stanze decadenti e nei suoi corridoi bui.

Una delle caratteristiche più coinvolgenti di Alone in the Dark è la sua colonna sonora, che aggiunge un livello extra di tensione e brivido all’esperienza di gioco. I suoni ti terranno sul bordo del tuo sedile mentre esplori gli angoli più oscuri della villa, senza mai sapere cosa potresti incontrare.

Nel sud degli anni ’20, la scomparsa dello zio di Emily Hartwood è solo l’inizio di un’avventura che metterà alla prova le sue certezze e le tue. Accompagnata dall’investigatore privato Edward Carnby, Emily si lancia in una missione per scoprire la verità dietro gli eventi oscuri che circondano la villa di Derceto. Ma attenzione, perché la follia e il mistero sono compagni costanti in questo viaggio nell’ignoto.

Alone in the Dark per PS5 è un’esperienza immersiva che ti terrà sveglio di notte, pregando per la luce del mattino. Affronta i tuoi demoni interiori mentre ti avventuri nelle profondità della villa di Derceto e scopri cosa si nasconde dietro le sue mura. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 50,90 euro.