Alperia: luce 100% rinnovabile e un'offerta per 5 anni

Dalle sorgenti cristalline dell’Alto Adige prende vita un’energia pulita che scorre fino a casa tua. Con Alperia Direct Energy, l’offerta attivabile fino al 31 ottobre 2025, puoi bloccare il prezzo della luce per 5 anni sui primi 200 kWh/mese, e scegliere una fornitura 100% rinnovabile, certificata e prodotta in Italia. Una scelta consapevole che unisce stabilità nei costi, sostenibilità ambientale e il piacere di sapere che ogni kWh arriva direttamente dalle montagne altoatesine.

Prezzo bloccato e trasparente per 5 anni

L’offerta Alperia Direct Energy propone un prezzo della materia prima pari a 0,088 €/kWh per i primi 200 kWh/mese, con quota fissa di 108 €/anno per POD.

Oltre la soglia mensile, si applica un prezzo indicizzato al PUN + 0,022 €/kWh, sempre al lordo delle perdite di rete. Tutta l’energia fornita è certificata con Garanzie d’Origine (GO), che attestano la provenienza 100% rinnovabile della fornitura. La promozione è riservata ai clienti domestici e offre libertà totale: nessun vincolo e possibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Come funziona e quanto dura il passaggio

Il passaggio ad Alperia è rapido e senza interruzioni di servizio. Una volta attivata la richiesta online, la procedura viene completata in pochi giorni lavorativi, senza costi di attivazione.

L’offerta resta valida fino al 31 ottobre 2025: un’occasione per bloccare una tariffa stabile in un contesto di mercato ancora soggetto a variazioni.

Energia certificata e produzione locale

L’elettricità proviene dalla centrale idroelettrica di Cardano, un impianto capace di generare oltre 600 milioni di kWh all’anno. Un patto con l’ambiente che si traduce in numeri concreti: 2,2 milioni di tonnellate di CO₂ non emesse e 35 centrali idroelettriche attive in tutta la regione. Ogni kWh fornito ai clienti è certificato come proveniente da fonte idroelettrica tramite Garanzie d’Origine, assicurando trasparenza e tracciabilità completa.Per conoscere l’offerta completa di Alperia Direct Energy clicca qui.