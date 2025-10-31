Alperia: luce 100% rinnovabile e un'offerta per 5 anni

Prezzo bloccato e trasparente per 5 anni
L’offerta Alperia Direct Energy propone un prezzo della materia prima pari a 0,088 €/kWh per i primi 200 kWh/mese, con quota fissa di 108 €/anno per POD.
Oltre la soglia mensile, si applica un prezzo indicizzato al PUN + 0,022 €/kWh, sempre al lordo delle perdite di rete. Tutta l’energia fornita è certificata con Garanzie d’Origine (GO), che attestano la provenienza 100% rinnovabile della fornitura. La promozione è riservata ai clienti domestici e offre libertà totale: nessun vincolo e possibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.
Come funziona e quanto dura il passaggio
Il passaggio ad Alperia è rapido e senza interruzioni di servizio. Una volta attivata la richiesta online, la procedura viene completata in pochi giorni lavorativi, senza costi di attivazione.
L’offerta resta valida fino al 31 ottobre 2025: un’occasione per bloccare una tariffa stabile in un contesto di mercato ancora soggetto a variazioni.
Energia certificata e produzione locale
L’elettricità proviene dalla centrale idroelettrica di Cardano, un impianto capace di generare oltre 600 milioni di kWh all’anno. Un patto con l’ambiente che si traduce in numeri concreti: 2,2 milioni di tonnellate di CO₂ non emesse e 35 centrali idroelettriche attive in tutta la regione. Ogni kWh fornito ai clienti è certificato come proveniente da fonte idroelettrica tramite Garanzie d’Origine, assicurando trasparenza e tracciabilità completa.Per conoscere l’offerta completa di Alperia Direct Energy clicca qui.