 Alperia: luce 100% rinnovabile e un'offerta per 5 anni
Con Alperia Direct Energy blocchi il prezzo della luce per 5 anni: 0,088 €/kWh per i primi 200 kWh al mese, energia 100% rinnovabile.
Con Alperia Direct Energy blocchi il prezzo della luce per 5 anni: 0,088 €/kWh per i primi 200 kWh al mese, energia 100% rinnovabile.

Dalle sorgenti cristalline dell’Alto Adige prende vita un’energia pulita che scorre fino a casa tua. Con Alperia Direct Energy, l’offerta attivabile fino al 31 ottobre 2025, puoi bloccare il prezzo della luce per 5 anni sui primi 200 kWh/mese, e scegliere una fornitura 100% rinnovabile, certificata e prodotta in Italia. Una scelta consapevole che unisce stabilità nei costi, sostenibilità ambientale e il piacere di sapere che ogni kWh arriva direttamente dalle montagne altoatesine.

Scopri l’offerta di Alperia

Prezzo bloccato e trasparente per 5 anni

L’offerta Alperia Direct Energy propone un prezzo della materia prima pari a 0,088 €/kWh per i primi 200 kWh/mese, con quota fissa di 108 €/anno per POD.
Oltre la soglia mensile, si applica un prezzo indicizzato al PUN + 0,022 €/kWh, sempre al lordo delle perdite di rete. Tutta l’energia fornita è certificata con Garanzie d’Origine (GO), che attestano la provenienza 100% rinnovabile della fornitura. La promozione è riservata ai clienti domestici e offre libertà totale: nessun vincolo e possibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Come funziona e quanto dura il passaggio

Il passaggio ad Alperia è rapido e senza interruzioni di servizio. Una volta attivata la richiesta online, la procedura viene completata in pochi giorni lavorativi, senza costi di attivazione.
L’offerta resta valida fino al 31 ottobre 2025: un’occasione per bloccare una tariffa stabile in un contesto di mercato ancora soggetto a variazioni.

Energia certificata e produzione locale

L’elettricità proviene dalla centrale idroelettrica di Cardano, un impianto capace di generare oltre 600 milioni di kWh all’anno. Un patto con l’ambiente che si traduce in numeri concreti: 2,2 milioni di tonnellate di CO₂ non emesse e 35 centrali idroelettriche attive in tutta la regione. Ogni kWh fornito ai clienti è certificato come proveniente da fonte idroelettrica tramite Garanzie d’Origine, assicurando trasparenza e tracciabilità completa.Per conoscere l’offerta completa di Alperia Direct Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ott 2025

31 ott 2025
