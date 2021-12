Alperia: blocca il prezzo e ottieni BONUS di 20 € e 2% di sconto

La compagnia Alperia permette di scegliere Luce e Gas 100% green proveniente dall’Alto Adige. La promozione in corso consente di bloccare il prezzo e poter aggiungere anche il gas con un bonus di 20 euro e il 2% di sconto! Scopri come a questo link.

Con Alperia si fa una scelta ecosostenibile, scegliendo l’energia che nasce direttamente dalla natura. Dunque è affidabile ed è completamente rinnovabile, nonché rispettosa per la Natura e per noi stessi.

I prezzi imposti dalla compagnia sono sono chiari e trasparenti, senza sorprese nei contratti e garantendo sempre prezzi bloccati. I clienti non avranno sorprese con improvvise modifiche di prezzo per gli anni successivi.

Perché scegliere Alperia

La compagnia Alperia si occupa di tutto: dal passaggio del proprio attuale fornitore senza dover subire alcuna interruzione della fornitura di gas. Il team di esperti con sede a Bolzano è sempre disponibile nel fornire assistenza ai propri clienti in difficoltà.

Come detto, Alperia offre Energia 100% green da fonti rinnovabili e lo fa da 120 anni. Gazie alle centrali idroelettriche in Alto Adige, il che garantisce energia rinnovabile e gas climaticamente neutro. Nasce dalle montagne e arriva in tutta Italia.

Alperia Group progetta e realizza centrali idroelettriche, produce energia da fonti rinnovabili, gestisce la rete elettrica e sistemi di teleriscaldamento. Alperia Group è il maggior provider di sevizi energetici dell’Alto Adige.

Come attivare promozione Alperia

Attivare una promozione con Alperia è semplicissimo ed in fondo anche divertente. Ci si reca a questo link, per poi pigiare sul bottone Fai un preventivo di colore arancione con scritta bianca.

Dopodiché, per iniziare, occorre scegliere una tra le simpatiche mascotte messe a disposizione, raffiguranti il volto di un animale tra

Cervo

Aquila

Volpe

Stambecco

Marmotta

Scelto il simpatico Avatar, dovrai scegliere quale tipo di fornitura che si desidera, tra

Luce

Gas

Luce & Gas

Fatta questa scelta, ci verranno chieste altre specifiche, come:

Se si vuole attivare la fornitura per la residenza con un Sì o No Scegliere la regione di residenza Se conosciamo o meno i consumi attuali la potenza che si utilzza il consumo annuo per cosa utilizziamo il gas tra tre opzioni rappresentate con 3 disegni (lavarsi, cucinare o il riscaldamento). Sono selezionabili anche più di una o tutte

Fatte queste scelte, appariranno diverse opzioni di promozioni attivabili. Già con le principali caratteristiche di ciascuna riportate con trasparenza. E' anche possibile ottenere assistenza con un numero telefonico (lo

0471 1885263) , scegliendo di farsi richiamare oppure parlare con un operatore in Live chat.