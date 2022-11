Alperia sempre più all’insegna del green

Coloro che non conoscono nei dettagli Alperia oppure non ne hanno mai sentito parlare, si tratta di una realtà attiva da alcuni anni in Italia per ciò che concerne la fornitura di luce e gas con sede in Trentino.

Offre ai propri clienti soluzioni all’insegna del green in quanto fornisce energia da fonti rinnovabili. Nata nel 2016 dalla fusione di due imprese locali esperte nel settore, fin dall’inizio ha imposto un radicale cambiamento della fornitura di gas e luce.

Puntando su energie pulite e green, l’intento è quello di creare un equilibrio tra il profondo legame con il territorio e le finalità di natura economica.

Al di là di ambiente e tecnologia, la società da molta importanza alla tradizione e al passato, fondamentali per trovarsi un passo più avanti rispetto agli altri competitor del settore.

I suoi clienti sono soddisfatti del servizio offerto in quanto è improntato al rispetto e alla tutela dell’ambiente, visto e considerato che la società usa esclusivamente energia proveniente dalle fonti rinnovabili presenti sul territorio.

Inoltre, scegliendo anche il gas, gli utenti potranno ridurre drasticamente la propria impronta ecologica, aspetto molto importante.

Vediamo l’offerta luce e gas della società improntata sul green.

Alperia: ecco l’offerta luce e gas

Alperia propone un’offerta di luce e gas a prezzo indicizzato e in regime di mercato libero.

Questa fornitura offre l’opportunità di usufruire di energia che arriva da fonti rinnovabili e 100% green poiché arriva da centrali idroelettriche del Trentino Alto Adige, mentre il gas naturale è certificato climaticamente neutro.

Si tratta di una tariffa bioraria, molto conveniente per coloro che vivono in casa principalmente la sera e durante il fine settimana.

Ciò perché le tariffe sono notevolmente più economiche e sono applicate nelle fasce orarie di sera e durante appunto il weekend.

Le tariffe gas e luce in questo mese di novembre sono le seguenti:

F1: euro 0,5519 per kWh (PUN + 0,0231 euro).

F2: euro 0,4823 per kWh (PUN + 0,0231 euro).

Gas: euro 2,33324 per Smc (PSV + 0,1350 euro).

Per attivare l’offerta di Alperia, basta entrare qui.

