Le alternative a Isybank, i tre conti online più convenienti

A seguito della decisione presa da Intesa Sanpaolo di trasferire a Isybank tutti propri i clienti che usano poco o niente i servizi in filiale e preferiscono quelli digitali, escludendo gli over 65, chi ha effettuato almeno 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno, e chi ha almeno 100.000 euro di giacenza in banca.

Il caso ha scatenato molte polemiche, tanto da arrivare persino in parlamento a seguito di un’interrogazione presentata dai parlamentari della maggioranza.

Il numero dei correntisti coinvolti è veramente alto (circa 3 milioni). Se siete coinvolti anche voi e, avendo trovato modo di disdire, magari siete interessati a passare a un’altra banca, ecco una lista di alternative a Isybank più convenienti a cui potreste essere interessati.

Le alternative più valide a Isybank

Fineco

Tra le alternative a Isybank più valide, Fineco offre un conto corrente associato a una carta di debito VISA, completo di diverse funzionalità. Vi permette di gestire facilmente le finanze e le operazioni giornaliere attraverso MoneyMap: una sezione dell’applicazione che offre una panoramica completa sulle operazioni in entrata e in uscita, con categorizzazione automatica.

La carta è interamente gestibile dall’app o dall’area privata, per quanto riguarda i limiti di prelievo e spesa presso i negozi fisici oppure online. Può anche essere sospesa in autonomia, in caso di furto o smarrimento. È anche compatibile con i pagamenti digitali, permettendo di pagare in tutta comodità appoggiando lo smartphone ai POS. Il massimale può inoltre essere aumentato a 5000€ al giorno, per eventuali maxi acquisti.

Con Fineco, è possibile prelevare presso tutti gli sportelli evoluti del gruppo Unicredit gratuitamente fino a 3000€, ma anche depositare direttamente del denaro nel proprio conto, tramite l’apposito cassetto. Pagare i bollettini è piuttosto semplice: basta fare una foto al documento per concludere l’operazione. Fineco Pay consente anche di inviare velocemente denaro con altri contatti che fanno uso del conto.

Aprendolo entro il 28 dicembre 2023, Fineco offre un canone gratuito per il primo anno.

ING Conto Corrente Arancio

Come alternativa a Isybank c’è anche ING Conto Corrente Arancio che offre canone gratuito per 12 mesi, anche i bonifici che i prelievi non avranno commissioni. Tutte le operazioni effettuate online per pagare MAV, RAV, F24, insieme ai bonifici SEPA, non hanno costi aggiuntivi se effettuati online.

Può essere abbinato a una carta di debito MasterCard a canone e rinnovo gratuiti, con cui operare in tutta europa per quanto riguarda prelievi e acquisti, oppure a una carta di credito MasterCard Gold, per beneficiare di diversi vantaggi come la possibilità di pagare in maniera dilazionata, accesso prioritario ai controlli di sicurezza, cashback sugli acquisti e altro. Tutte e due le carte sono interamente controllabili dall’app o dall’area privata sui limiti di spesa o prelievo. Decidete inoltre voi se cambiare il PIN o sospendere temporaneamente la carta.

È possibile aprire il conto interamente online. Invitando altri amici ad aprirlo, potete anche vincere fino a 500€ in buoni Amazon.

Crédit Agricole

Se avete intenzione di trasferire i soldi da Isybank, il conto corrente di Crèdit Agricole può fare al caso vostro. È abbinato a una carta di debito VISA a canone zero per i primi due anni, che offre il massimo dell’usabilità grazie alla compatibilità con i portafogli digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. È possibile controllarla comodamente dall’area personale, sui limiti di acquisto e prelievo giornalieri, per sospenderla temporaneamente o visualizzare velocemente il PIN.

L’app per Android e iOS fornisce una panoramica completa di tutti i movimenti effettuati con il conto, nonché del credito disponibile. Delle notifiche istantanee vi avvertiranno a ogni nuova transazione effettuata. In pochi tocchi è possibile fissare un appuntamento con un con consulente dedicato o pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Se avete meno di 35 anni, il conto e la carta hanno inoltre un canone completamente gratuito.

