Altman e Ive nei guai per il nome "io": OpenAI rimuove il video

Il video promozionale che celebrava l’amicizia tra Sam Altman e Jony Ive è sparito dal sito di OpenAI. Anche da YouTube. Ma prima di pensare che l’accordo sia saltato, c’è una spiegazione più prosaica. È in corso una battaglia legale sui diritti del nome “io” che ha portato un giudice a emettere un’ordinanza restrittiva. OpenAI ha dovuto rimuovere tutto il materiale promozionale che usava quel nome.

Il problema nasce da iyO, una startup uscita da Alphabet X che sta sviluppando auricolari con intelligenza artificiale generativa. Due lettere di differenza, ma abbastanza simili da creare confusione secondo il giudice che sta esaminando il caso.

iyO ha fatto causa a OpenAI per violazione di marchio, sostenendo che il video promozionale di OpenAI potrebbe confondere i consumatori. E il giudice sembra essere d’accordo, tanto da aver emesso un’ordinanza che ha costretto OpenAI a fare pulizia sui suoi canali ufficiali.

Nonostante la rimozione dei materiali promozionali, l’accordo tra OpenAI e la io di Jony Ive procede regolarmente. Lo ha confermato Mark Gurman di Bloomberg, specificando che “l’accordo è sulla buona strada e NON è saltato o qualcosa del genere“.

OpenAI ha aggiornato la pagina dell’annuncio originale con una dichiarazione chiara: “Questa pagina è temporaneamente non disponibile a causa di un’ordinanza del tribunale seguita a un reclamo per marchio registrato da iyO riguardo al nostro uso del nome ‘io‘. Non siamo d’accordo con il reclamo e stiamo valutando le nostre opzioni“.

La coincidenza dei nomi non è casuale. Entrambe le startup lavorano nello stesso campo, quello dei dispositivi AI. Due progetti diversi ma con obiettivi simili, tanto che anche i nomi si somigliano. E questo ha convinto il giudice che il video di OpenAI, tutto incentrato su Altman e Ive, possa davvero confondere chi segue il settore.

Per ora, punto per iyO. OpenAI è stata costretta a rimuovere i contenuti promozionali. Ma la guerra è appena iniziata. OpenAI ha chiarito di non essere d’accordo con le accuse e sta preparando la sua strategia legale. Ironicamente, mentre OpenAI ha ripulito il proprio sito e YouTube, il video celebrativo è ancora visibile su X, postato dall’account personale di Sam Altman.

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.

excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ

— Sam Altman (@sama) May 21, 2025