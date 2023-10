Altoparlante bluetooth Bose in SUPER SCONTO con le Offerte Prime (-29%)

Se stai cercando un affare sensazionale per migliorare la tua esperienza audio in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, non cercare oltre. La Festa delle Offerte Prime di Amazon ti ha coperto con uno sconto incredibile sull’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Flex.

Ora puoi portarlo a casa a soli 119,99 euro, risparmiando ben il 29% rispetto al prezzo originale. Ecco perché dovresti cogliere subito questa incredibile occasione valida fino alla mezzanotte di stasera e solo se sei un abbonato Prime.

Altoparlante Bose SoundLink Flex in offerta: le caratteristiche

Il Bose SoundLink Flex non è solo un diffusore Bluetooth portatile qualsiasi. È un capolavoro di design e tecnologia, progettato per offrirti un suono di alta qualità in ogni angolo del mondo.

Parliamo di PositionIQ: una funzionalità proprietaria che rileva automaticamente la posizione dell’altoparlante, adattando il suono per garantire una qualità audio ottimale in qualsiasi ambiente. Non importa se lo posizioni in orizzontale o verticale, l’audio sarà sempre perfetto. È come avere un ingegnere del suono personale che ottimizza la tua esperienza di ascolto.

Questo altoparlante è anche progettato per essere un compagno resistente e duraturo per le tue avventure all’aperto. È classificato IP67, il che significa che è rigorosamente testato per la resistenza all’acqua e alla polvere. Puoi portarlo in spiaggia, in campeggio o persino in piscina, senza preoccuparti di danni. Galleggia anche sull’acqua, quindi è davvero il partner perfetto per le tue escursioni.

Non solo è resistente, ma è anche costruito per durare a lungo. Il design dell’altoparlante è robusto e non teme cadute o ruggine.

L’autonomia della batteria è un altro punto forte del Bose SoundLink Flex. Con una batteria agli ioni di litio, offre fino a 12 ore di riproduzione con una sola ricarica. E quando è il momento di ricaricarlo, puoi farlo facilmente tramite il cavo USB-C incluso.

Insomma, se vuoi un altoparlante Bluetooth portatile che unisca il suono di alta qualità di Bose a un design robusto e resistente, non perdere questa occasione. L’offerta Prime di Amazon è per tempo limitato fino a stasera, quindi affrettati a ottenere il Bose SoundLink Flex a un prezzo incredibile.

