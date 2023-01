Altoparlante bluetooth impermeabile: hai il 40% di sconto su Amazon

Sei in cerca di un altoparlante bluetooth che duri a lungo, ti accompagni sempre e che puoi portare eventualmente anche al mare o in piscina? Questa soluzione è quella che fa per te: se applichi il coupon sconto del 40% che trovi in pagina puoi averla a soli 23 euro, con tanto di spedizione Prime e consegna immediata inclusa.

Scoprirai un altoparlante bluetooth dotato di 2 driver integrati che forniscono una potenza complessiva di 10W per un suono forte e chiaro e una lunga durata della batteria che arriva fino a 24 ore con il volume al 50%.

Altoparlante bluetooth impermeabile: occasione Amazon

Un’altra caratteristica importante di questo altoparlante è la sua impermeabilità IPX7 data dal guscio in silicone e da una copertura che permette al dispositivo di essere addirittura immerso in acqua e continuare a funzionare.

Puoi utilizzarlo dunque al mare, in piscina o in bagno senza preoccuparti che possa danneggiarsi per via dell’acqua: puoi metterlo anche in doccia in modo che possa farti compagnia con un po’ di buona musica.

L’altoparlante può essere connesso in bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile e ha persino un microfono incorporato per effettuare chiamate se lo colleghi ad uno smartphone. Nella confezione trovi anche un cavo AUX e un cavo di tipo-C per la ricarica che avviene in appena 3 ore.

Applica quindi il coupon sconto del 40% che trovi in pagina e paga questo altoparlante bluetooth soltanto 23 euro: è un gran prezzo per un dispositivo di questa qualità, non fartelo scappare.

