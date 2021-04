Altoparlante, microfono e hub USB: tutto in uno, con un forte sconto

Utile per chi partecipa alle riunioni dello smart working da remoto, così come per le lezioni della didattica a distanza, l’altoparlante portatile del marchio JoyAccess oggi è proposto in offerta lampo su Amazon con un doppio sconto: 28% sul prezzo di listino e un ulteriore 15% applicando un coupon (è sufficiente un click nell’inserzione).

Speaker, microfono e hub USB: tutto insieme e in sconto

Un dispositivo versatile e multifunzionale che oltre a speaker e microfono include anche uno hub USB per la connessione di tre periferiche esterne quali pendrive, hard disk o altro. Non mancano poi un jack da 3,5 mm a cui collegare cuffie o auricolari e pulsanti dedicati alla gestione dei flussi audio (acquisiti o riprodotti), con indicatori LED dedicati. Per maggiori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Garantita la piena compatibilità con Windows e macOS, così come con piattaforme quali Zoom, Meet, Teams, Webex, Skype e via dicendo. Tutto questo oggi al prezzo di soli 16,02 euro invece di 27,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta su Amazon, come sempre il consiglio è di non perdere tempo e approfittarne prima che scada o che vengano esaurite le unità in promozione.