Mini PC ACEPC CK2 con Intel i5: sconto lampo su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo Mini PC, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon vi è un Mini PC dalle ottime caratteristiche tecniche da dedicare a smart working o didattica a distanza: il modello ACEPC CK2 è proposto in offerta lampo sull’e-commerce con il 15% di sconto sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e immediata.

ACEPC CK2 con Intel Core i5: lo sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche: processore Intel Core i5-7200U, GPU Intel HD Graphics 620, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD NVMe da 128 GB per lo storage (espandibile con SSD o HDD), moduli WiFi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, due jack audio da 3,5 millimetri, uscite video VGA, DisplayPort e HDMI con supporto alla gestione contemporanea di tre monitor e alla risoluzione 4K.

Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo nel case compatto (14,3×14,3×5,1 centimetri) di ACEPC CK2, oggi proposto al prezzo di soli 314,41 euro invece di 369,90 euro come da listino. Si tratta di un’offerta lampo proposta da Amazon, quindi sarà valida per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.