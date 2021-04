Lenovo IdeaCentre AIO 3: PC all-in-one, sconto 100 euro su Amazon

Tutto ciò che serve per allestire una postazione desktop completa, senza l’ingombro di un case: è quanto offre Lenovo IdeaCentre AIO 3, il PC all-in-one oggi proposto con uno sconto di 100 euro su Amazon. Ottimo per chi lavora da casa in smart working e per gli studenti alle prese con la didattica a distanza.

Nessun cavo sulla scrivania con l’all-in-one di Lenovo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli: display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1035G4, GPU integrata, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 2280 da 512 GB per lo storage, altoparlanti, masterizzatore CD-DVD, webcam con otturatore TrueBlock per la protezione della privacy, WiFi, Bluetooth, due porte USB 3.1 e altrettante USB 2.0 slot Ethernet, lettore di schede 3-inb-1 e jack audio da 3,5 mm.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. In dotazione anche tastiera e mouse (cablati). Tutto questo oggi su Amazon al prezzo di 749 euro invece di 849 euro come da listino.