 Altoparlante per PC in offerta a soli 20,75€: come una soundbar, ma per il monitor
Questo piccolo altoparlante è una sorta di mini soundbar per il monitor: su Amazon è in offerta a poco.
Questo piccolo altoparlante è una sorta di mini soundbar per il monitor: su Amazon è in offerta a poco.

Se il tuo monitor non è dotato di altoparlanti, o vuoi migliorare il suono delle casse integrate già esistenti, oggi su Amazon puoi acquistare un prodotto molto particolare: è un piccolo altoparlante che ha le sembianze di una mini soundbar e costa soltanto 20,75 euro grazie ad un’offerta a tempo.

Acquista il mini altoparlante per PC su Amazon

Altoparlante per PC volante

Nonostante le dimensioni minute, il suono offerto è ricco, chiaro e potente grazie a due driver interni e a un radiatore passivo che amplifica i bassi bilanciando l’audio per ogni genere di contenuto: film, musica e videogiochi. La potenza complessiva di 10W è sufficiente a riempire la stanza, senza ingombrare sulla scrivania e senza spendere troppo.

Plyee Audio Altoparlanti per Monitor, Altoparlanti per Computer Desktop PC, Altoparlante USB con Connettore USB A Type C Integrato, Facile da Fissare ai Monitor, 10W (Nero)

Plyee Audio Altoparlanti per Monitor, Altoparlanti per Computer Desktop PC, Altoparlante USB con Connettore USB A Type C Integrato, Facile da Fissare ai Monitor, 10W (Nero)

20,7527,99€-26%
Vedi l’offerta

Una genialata è il design con clip regolabile che ti permette di fissarlo direttamente al monitor: in alternativa, puoi semplicemente appoggiarlo sulla scrivania.

Acquista il mini altoparlante per PC su Amazon

Basta un unico cavo USB per alimentare e trasmettere l’audio, senza bisogno di cavi AUX, batterie o software aggiuntivi e i controlli fisici posizionati sulla parte superiore ti danno modo di regolare facilmente il volume o attivare la funzione mute. Acquistalo adesso  a soli 20,75 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 ott 2025
