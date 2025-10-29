Altoparlante per PC in offerta a soli 20,75€: come una soundbar, ma per il monitor

Se il tuo monitor non è dotato di altoparlanti, o vuoi migliorare il suono delle casse integrate già esistenti, oggi su Amazon puoi acquistare un prodotto molto particolare: è un piccolo altoparlante che ha le sembianze di una mini soundbar e costa soltanto 20,75 euro grazie ad un’offerta a tempo.

Nonostante le dimensioni minute, il suono offerto è ricco, chiaro e potente grazie a due driver interni e a un radiatore passivo che amplifica i bassi bilanciando l’audio per ogni genere di contenuto: film, musica e videogiochi. La potenza complessiva di 10W è sufficiente a riempire la stanza, senza ingombrare sulla scrivania e senza spendere troppo.

Una genialata è il design con clip regolabile che ti permette di fissarlo direttamente al monitor: in alternativa, puoi semplicemente appoggiarlo sulla scrivania.

Basta un unico cavo USB per alimentare e trasmettere l’audio, senza bisogno di cavi AUX, batterie o software aggiuntivi e i controlli fisici posizionati sulla parte superiore ti danno modo di regolare facilmente il volume o attivare la funzione mute. Acquistalo adesso a soli 20,75 euro.