Altoparlante portatile: suono a 360 gradi con il 18% di sconto su Amazon

Ti piace ascoltare la tua musica preferita in ogni momento e in ogni luogo? Ti piacerebbe avere un altoparlante portatile che ti offra un suono potente, nitido e ricco di bassi? Allora non perdere questa incredibile offerta su Amazon: Ultimate Ears Wonderboom 3 a soli 82,05 euro invece di 99,99.

Ultimate Ears Wonderboom 3 è un altoparlante portatile Bluetooth che ti stupirà per le sue prestazioni e la sua versatilità. Con il suo design compatto e colorato, puoi portarlo con te ovunque: in casa, in giardino, in spiaggia, in piscina, in campeggio, in montagna… Non avrai limiti alla tua passione per la musica.

Altoparlante portatile bluetooth in offerta: perché ti stupirà

Questo altoparlante ti offre un suono a 360 gradi con bassi profondi e cristallini, che riempirà ogni ambiente di energia e allegria. Puoi anche attivare la modalità Outdoor Boost per ottimizzare il suono per gli spazi aperti. E se vuoi ancora più potenza, puoi accoppiare due Wonderboom 3 per creare un effetto stereo mozzafiato.

Ultimate Ears Wonderboom 3 è resistente all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP67. Può essere immerso nell’acqua fino a 30 minuti senza danneggiarsi e galleggia sulla superficie. Inoltre, è in grado di sopportare cadute da 1,5 metri di altezza e ha una portata wireless di 40 metri.

Ma non è tutto: questo altoparlante ha anche una batteria ricaricabile che ti garantisce fino a 14 ore di riproduzione musicale ininterrotta. Così potrai goderti la tua playlist senza preoccupazioni. E se hai uno smartphone Android, potrai abbinarlo al tuo Wonderboom 3 con un solo tocco, grazie alla funzione Fast Pair.

Ultimate Ears Wonderboom 3 è infine un prodotto ecologico: le parti in plastica contengono almeno il 31% di plastica riciclata post-consumo. Così potrai ascoltare la tua musica con la coscienza pulita!

Non lasciarti sfuggire questa occasione: Ultimate Ears Wonderboom 3 è disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di 82,05 euro invece di 99,99. Affrettati a ordinarlo prima che finisca la scorta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.