Altoparlanti Creative per PC ad un SUPER PREZZO su Amazon (-30%)

Per migliorare il coinvolgimento con la tua postazione di gioco e intrattenimento puoi approfittare dello sconto Amazon attivo su questi altoparlanti Creative Pebble Pro: spuntando il coupon sconto che trovi in pagina puoi averli infatti a soli 55,99 euro invece di 79,99. Un risparmio del 31%.

Altoparlanti Creative Pebble Pro in offerta: le caratteristiche

Nonostante la loro piccola forma, Creative Pebble Pro è dotato di amplificatori digitali completamente nuovi e di un design dei driver rivoluzionario. Questa combinazione consente agli altoparlanti di fornire un palcoscenico sonoro che va ben oltre le dimensioni fisiche del prodotto, garantendo un audio potente e di alta qualità a tutti i livelli di volume.

Se sei un amante del cinema, adorerai sicuramente queste casse. Grazie alla tecnologia BassFlex, Creative Pebble Pro offre una risposta estesa alle basse frequenze e bassi profondi. Inoltre, la tecnologia di elaborazione audio Clear Dialog assicura che i dialoghi vocali siano cristallini e facilmente comprensibili, permettendoti di goderti al massimo i tuoi film e le tue serie preferite.

E se pensi che la potenza sia un fattore importante, questi altoparlanti non ti deluderanno. Possono garantire fino a 10 W RMS totali e una potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C. Se desideri un audio ancora più potente, puoi amplificarlo ulteriormente utilizzando un adattatore USB PD da 30 W (non incluso), che fornirà una potenza acustica fino a 30 W RMS totali e 60 W di picco.

Le opzioni di connettività sono ampie e versatili. Puoi utilizzare la connessione USB sia per l’alimentazione che per l’audio, consentendo al contempo la connettività wireless Bluetooth 5.3 o la connessione tramite cavo AUX-in da 3,5 mm quando alimentati tramite USB. Inoltre, sono disponibili porte per collegare microfoni o cuffie cablate, offrendoti una comunicazione facile e veloce.

Non perdere l’opportunità di migliorare l’audio del tuo PC con gli altoparlanti Creative Pebble Pro a soli 55,99 euro invece di 79,99 su Amazon. Approfitta di questo super sconto del 30% e trasforma la tua esperienza audio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.