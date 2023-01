Altoparlanti da collo Sony: l'innovazione è a metà prezzo su Amazon (-47%)

Oggi vogliamo sorprenderti con qualcosa di unico: parliamo di questi neckband speaker wireless di Sony, che sono disponibili in offerta su Amazon praticamente a metà prezzo. Futuristici, originali, innovativi. Scoprirai qualcosa di nuovo e inusuale che ti potrebbe essere incredibilmente utile al lavoro o per lo svago.

Come funzionano gli “altoparlanti da collo” di Sony in offerta

Questi altoparlanti da collo non sono altro che un’unità full range ottimizzata per funzionare solo per le tue orecchie: con microfono integrato, grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup è in grado di catturare la voce in modo chiaro e senza disturbi.

L’archetto da collo include infatti un pulsante di disattivazione a attivazione immediata del microfono oltre al controllo del volume e ai pulsanti di riproduzione e pausa. Realizzati con una fascia in elastomero flessibile per aiutarti a trovare la misura perfetta per te, questi altoparlanti sono incredibilmente utili per rilassarti ascoltando la musica o guardando la TV: sono anche a prova di schizzi con la certificazione IPX4.

Questi altoparlanti possono diventare il tuo compagno di scrivania perfetto per effettuare chiamate in vivavoce o semplicemente per godersi un po’ di intrattenimento senza il fastidio di cuffie e auricolari alle orecchie.

Un prodotto senza dubbio innovativo, originale e dal design che potremmo definire futuristico. Il prezzo è allettante: solo 78 euro invece dei 149 di listino. E puoi anche pagarli a rate.

