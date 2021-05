Altoparlanti PC magnetici: offerta attacca-stacca su Amazon

Accessorio piuttosto particolare quello del marchio Elegiant (modello SR400) proposto oggi in offerta lampo su Amazon: un dispositivo audio per il PC che può assumere il form factor di una coppia di altoparlanti stereo da 10 W e quella di una soundbar grazie a un design che prevede una connessione magnetica tra le due parti.

Elegiant SR400: speaker stereo e soundbar BT, insieme

Si può connettere tramite jack da 3,5 mm oppure utilizzare in modalità wireless grazie al supporto per la trasmissione via Bluetooth. Se ancora questo non bastasse, le due parti includono un sistema di illuminazione LED a colori, per creare l'atmosfera giusta in ogni situazione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il design di Elegian SR400 fa sì che non passi inosservato sulla scrivania. Al prezzo di soli 29,99 euro è un affare, anche considerando le migliaia di recensioni positive (4,2/5 stelle) lasciate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. L'offerta lampo di Amazon è disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.