Non solo tv: soundbar, il prezzo dimezzato

Con la fine del mese di maggior tanto Amazon quanto eBay hanno proposto una serie di sconti extra sul mondo dei televisori: sono iniziative ricorrenti di anno in anno, soprattutto quando in ballo ci sono eventi trainanti come Euro 2020 o le Olimpiadi. Tra le molte offerte disponibili vanno però segnalate anche quelle sulle soundbar, dispositivi in grado di moltiplicare l'efficacia emotiva dei contenuti grazie ad una resa audio ben superiore a quel che non riuscirebbe a fare da sola una smart tv di nuova generazione.

In bianco o in nero

Samsung HW-S40T/ZF o Samsung HW-S41T/ZF: si tratta del medesimo modello, al medesimo prezzo, con il medesimo sconto, ma con due tonalità cromatiche differenti: nera la prima, bianca la seconda. In entrambi i casi il prezzo di 199 euro precipita a 99 euro, segnando così una parentesi di opportunità imperdibile per quanti da tempo guardano con curiosità al mondo soundbar e che vogliono esaltare al meglio musica ed effetti sonori durante le proprie ore passate davanti alla tv o tifando la Nazionale.

100W, 2.0 canali, 4 speaker. In questa soundbar c'è un importante rapporto qualità/prezzo, senza ambire all'eccellenza del mondo home theatre, ma già cambiando pesantemente la fruizione audio dei propri contenuti preferiti. Un modello che già aveva un costo relativamente ridotto rispetto alla concorrenza diretta, improvvisamente (per 9 giorni ancora, dunque fino al 6 giugno) si presenta con i lustri di un -50% che porta il costo sotto la soglia dei 100 euro. Di più non si può chiedere, se non cambiando brand ed abbassando le aspettative.