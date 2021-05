Logitech Craft: la tastiera dedicata ai creativi (-43€)

Logitech Craft torna in offerta su Amazon a soli 165,99€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 21% che corrisponde a uno sconto effettivo di 43,00€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

La tastiera wireless degna di nota: Logitech Craft

Logitech Craft si presenta come una tastiera elegante, semplice e lineare. La cura nei dettagli la rende un prodotto di tutto rispetto e ambito da molti designer e non solo.

In questa sua colorazione nera possiede caratteristiche ottimali come, ad esempio, al retroilluminazione dei tasti e la tanto famigerata manopola di controllo.

Il layout è ovviamente QWERTY italiano ed è completo, Ciò significa che sono presenti sia il tastierino numerico sia i tasti funzione F1-F12.

I tasti posseggono un profilo ribassato che rende la digitazione fluida e naturale. Inoltre, il grado di rumorosità non è elevato e si configura come un ulteriore punto a favore.

Ciò che contraddistingue questa tastiera dalle altre, tuttavia, è la manopola di controllo creativo posizionata in alto a sinistra. Attraverso la rotazione di questa è possibile accedere a numerose funzioni nei programmi di grafica o editing come quelli della suite Adobe.

L'utilizzo del pulsante può essere ampliato ad altri programmi nonostante sia stato ottimizzato per quelli citati e per la Suite Office.

Per quanto riguarda la compatibilità, infine, è possibile utilizzare questo prodotto su Windows (dalle versioni 7 e successive), MacOS (dalla versione 10.11 e successive).

Logitech Craft è acquistabile su Amazon a soli 165,99€ nella colorazione nera. Ordinala oggi e ricevila in 48 ore qualora tu sia abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in circa 7 giorni. Il prodotto è idoneo al programma di rateizzazione e quindi può essere acquistato anche a rate grazie a CreditLine di Confidis.