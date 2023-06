Altoparlanti stereo Trust: 7€ e sono tuoi

Il marchio Trust, una garanzia nel settore delle periferiche per computer e non solo, oggi propone il set di altoparlanti stereo Leto in offerta su Amazon con uno sconto del 51% rispetto al listino ufficiale. Un’occasione da cogliere al volo, per allungare le mani sulla coppia di speaker al prezzo finale di soli 7,36 euro.

Trust Leto: l’affare di oggi suona su Amazon

La connessione della fonte audio avviene attraverso jack da 3,5 millimetri, mentre l’alimentazione tramite cavo USB. Ciò significa che il dispositivo può essere utilizzato sia con il PC sia per amplificare la musica emessa da smartphone e tablet o, ad esempio, da un proiettore. La potenza si attesta a 6 W. Nell’immagine qui sotto la confezione che arriverà a casa. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie al 51% di sconto, il set di altoparlanti stereo Trust Leto oggi è in offerta sull’e-commerce al prezzo finale di soli 7,36 euro. Un costo talmente ridotto che varrebbe la pena effettuare l’acquisto anche solo per tenerlo come opzione di backup o per fare un regalo hi-tech dell’ultimo minuto.

La disponibilità è immediata e, chi effettua subito l’ordine, lo riceverà direttamente a domicilio già lunedì, con spedizione gratuita se in possesso di un abbonamento Amazon Prime (in alternativa è possibile attivare il mese di prova senza spese).

