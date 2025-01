Altre 25 aziende cinesi aggiunte alla blacklist USA

Tra pochi pochi avverrà il passaggio di consegne, ma prima l’attuale Presidente degli Stati Uniti ha voluto ricordare il “pericolo cinese”. Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio ha aggiunto altre 25 aziende alla famigerata Entity List, tra cui quella che avrebbe venduto a Huawei un chip prodotto da TSMC. Sono state inoltre aggiornate le regole sull’esportazione dei semiconduttori più avanzati.

Aggiornamento per blacklist e regole

L’amministrazione Biden ha aggiunto alla blacklist due aziende di Singapore e 25 aziende cinesi, tra cui Sophgo. Quest’ultima avrebbe fornito a Huawei un chip prodotto da TSMC e integrato nel processore Ascend 910B usato per applicazioni di intelligenza artificiale. TSMC ha successivamente rispettato l’ordine del Dipartimento del Commercio e sospeso tutte le consegne di chip AI a clienti cinesi.

Un’altra azienda finita della Entity List è Zhipu AI, finanziata da Alibaba e Tencent. Sviluppa modelli di intelligenza artificiale generativa che, secondo il governo statunitense, vengono utilizzati per applicazioni militari e pertanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. La startup ha dichiarato che l’inserimento nella blacklist non è basata su prove reali.

Il Dipartimento del Commercio ha inoltre aggiornato le restrizioni sulle esportazioni di chip verso la Cina. Si tratta della quarta modifica delle regole, dopo quelle di ottobre 2022, ottobre 2023 e dicembre 2024.

Le misure riguardano fonderie e produttori, tra cui TSMC e Samsung. Devono effettuare attività di “due diligence”, ovvero controllare che i chip non finiscano nelle mani delle aziende cinesi incluse nella Entity List. Per esportare i chip è necessario ottenere una specifica licenza, a meno che non siano soddisfatti rigidi requisiti.