SUPERWOOD è il legno più resistente dell'acciaio

Fondata nel 2016 con l’ambizione di creare una partnership tra tecnologia e natura che ridefinisca ciò che è possibile , InventWood è una società statunitense che afferma di aver creato un legno più resistente dell’acciaio: si chiama SUPERWOOD. È anche già pronta alla produzione su larga scala e alla commercializzazione, proponendo la soluzione agli addetti ai lavori nel settore dell’edilizia. Il debutto sul mercato è previsto per l’estate 2025.

InventWood pronta a commercializzare SUPERWOOD

Il segreto è costituito da ciò che è definito un processo brevettato di trasformazione molecolare che (citiamo dal sito ufficiale) fa emergere l’incredibile resistenza nascosta in ogni albero per ottenere miglioramenti della resistenza fino a 10-20 volte superiori, garantendo in definitiva un rapporto resistenza/peso fino a 10 volte superiore a quello dell’acciaio .

In altre parole, senza alterare la leggerezza e l’estetica tipiche del legno, SUPERWOOD promette di offrire le proprietà meccaniche tipiche di una lega ferrosa. L’idea è nata nel 2018 tra i laboratori della University of Maryland. Il procedimento parte da un comune tessuto vegetale, intervenendo su una delle sue componenti, la cellulosa, con l’impiego di prodotti chimici già utilizzati dall’industria alimentare, applicando poi una compressione per aumentare i legami a idrogeno tra le sue molecole. Queste le parole di Alex Lau, CEO della società.

Potremmo densificare il materiale di quattro volte e potresti pensare: Sarà quattro volte più resistente, perché ha quattro volte più fibre . In realtà, è circa 10 volte più resistente, grazie a tutti questi legami extra che si creano.

La compressione del materiale si traduce anche in una colorazione più intensa, simile a quella dei legni di origine tropicale. Lo si può notare nel dettaglio nell’immagine di apertura.

InventWood ha già ottenuto finanziamenti per 15 milioni di dollari da realtà come Grantham Foundation, Baruch Future Ventures, Builders VC e Muus Climate Partners, come riferito attraverso le pagine di TechCrunch. Il successo dell’iniziativa dipenderà principalmente dal prezzo di SUPERWOOD e dalla sua adozione in campo edile.