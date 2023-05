Altro che inviolabile, nemmeno Linux è immune a questo ransomware

I ransomware sono il pericolo del momento e, a dimostrare questo trend, vi è il numero sempre maggiore di agenti malevoli scoperti in questo settore.

L’ultimo arrivato, a quanto pare, è il temibile MichaelKors. Stiamo parlando di un nuovo programma ransomware-as-a-service (RaaS) scoperto dai ricercatori di CrowdStrike.

Segni particolari? A quanto pare tale minaccia si focalizza sui sistemi ESXi/Linux. Tenendo presente che il sistema operativo in questione viene considerato ultra-sicuro dai più, si tratta di una caratteristica non da poco.

MichaelKors è uno dei tanti RaaS monitorati da CrowdStrike, affiancandosi dunque ad Alpha Spider, Bitwise Spider e Sprite Spider.

Ransomware, anche i dispositivi Linux a rischio: ecco MichaelKors

Il ransomware di cui stiamo parlando fa parte del ceppo noto come Babuk, attivo dal 2021. Secondo gli esperti del settore, questa famiglia ha dato vita ad almeno una decina di diversi minacce proposte negli ultimi mesi.

A prescindere dal sistema operativo utilizzato, sia esso Linux, macOS o Windows, appare chiaro come i ransomware siano una minaccia concreta per chiunque.

