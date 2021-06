Altro SUPER Mini PC con oltre 100€ di sconto: eccolo

La saga dei Mini PC non si ferma: il 2020 è stato un anno in grande spolvero e l'inizio del 2021 si è confermato di grandi aspettative per il comparto: ogni nuovo sconto è dunque un'occasione di attenzione per dispositivi che, pur nel mini-formato della scocca esterna, celano specifiche di grande impatto e tali da garantire performance di livello per studio, lavoro e intrattenimento. Anche oggi in ballo c'è uno sconto che supera i 100 euro per questo Mini PC Minis Forum il cui prezzo scende da 699,99 a 593,99 euro.

Mini PC, nuovo sconto TOP

Proprio la dimensione diventa anzi un valore aggiunto per lo scarso spazio occupato, per la grande versatilità e per la piena discrezione di una presenza che non si nota. Ma sotto il cofano c'è tutto quel che serve e forse anche di più: CPU AMD Ryzen PRO 4650G 6 core, 16GB di RAM, SSD da 256GB, Windows 10 Pro.

Uno sconto del 15% che porta questo Mini PC al suo miglior prezzo di sempre, ma ancora una volta soltanto per poche ore: chi non arriva in tempo dovrà attendere il prossimo sconto, ma in questo caso le performance garantite sono effettivamente di alto livello e non sempre è possibile mettere mano a Mini PC di questa caratura: “Piccolo e potente, facile da configurare e configurare. Molteplici possibilità di utilizzo: gaming, applicazioni in ufficio, media center, mini server e molto altro ancora“.

Specifiche di qualità, insomma, ma in grado sorprendentemente di scomparire alla vista: sta tutto in un box da 19,5 x 19,4 x 15,9 cm.