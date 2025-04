Altroconsumo contro MyHeritage: servizio tutt'altro che trasparente

MyHeritage è un servizio online che promette di ricostruire un albero genealogico tramite il DNA. Tutti gli utenti possono effettuare una prova gratuita, ma stando a quanto denunciato da Altroconsumo, è “tutt’altro che trasparente e complicato da interrompere“. In altre parole, “decine e decine di utenti si sono ritrovate abbonate a un servizio a pagamento“, senza il loro consenso.

“In data 12 novembre 2024, mi sono ritrovato un addebito sul conto bancario di 121 € senza averne fatto richiesta, ovvero senza aver avuto nessuna possibilità di poter disdire la prova gratuita. Per questo chiedo il rimborso. Le aziende normalmente inviano una email con un link utile due giorni prima della scadenza per offrire la possibilità di rinuncia“, ha scritto un utente sulla piattaforma “Reclama Facile” di Altroconsumo.

Altroconsumo, in merito alle modalità di MyHeritage, ha spiegato: “Sulla piattaforma fino a poco tempo fa veniva pubblicizzata una prova gratuita del servizio per 14 giorni, ma senza specificare mai bene il costo dell’abbonamento una volta terminata la prova gratuita. Oggi in homepage del sito c’è un invito esplicito: ‘Inizia gratis il tuo albero genealogico‘. In ogni caso, chi si registra al sito per la prima volta pensa comunque di fare qualcosa a costo zero e di poter interrompere in qualsiasi momento“.

Altroconsumo smaschera pratiche poco trasparenti di MyHeritage

Perché secondo Altroconsumo le tecniche di MyHeritage sono tutt’altro che trasparenti? Nel suo comunicato ufficiale ha specificato: “Finita l’attività gratuita, però, scatta l’abbonamento; in molti pensano di essersi iscritti al piano ‘Basic’ gratuito (in effetti ne esiste uno che offre un albero genealogico fino a 250 persone), ma non è così: si ritrovano iscritti a un abbonamento a pagamento non ben definito (presumibilmente per la maggior parte degli utenti quello Completo ora in sconto) che prevede un addebito immediato (senza alcun preavviso) di circa 120 euro (ma in taluni casi anche di 242 euro e addirittura di 256 euro)“.

Se anche tu sei una “vittima” della poca trasparenza di questo servizio puoi segnalare la vicenda sulla piattaforma “Reclama Facile” messa a disposizione da Altroconsumo. Infatti, “la buona notizia è che la società sta rispondendo agli utenti promettendo supporto e dichiarando anche di aver rimborsato: per cui, se hai lo stesso problema, invia anche tu la tua richiesta a MyHeritage tramite il servizio [di Altroconsumo]“.