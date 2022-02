Altroconsumo Investi: un mese gratis + 4 numeri

Con la rivista Altroconsumo Investi impari ad investire in modo sicuro ed efficace. Accedi a informazioni finanziarie indipendenti illimitate e ai consigli degli analisti per la gestione del tuo capitale.

L’associazione dei consumatori ha anche lanciato una interessante promozione: se ti abboni ora alla rivista, otterrai un mese gratuito più altri 4 numeri. Con la possibilità di disdire quando si vuole senza costi aggiuntivi. Non ancora convinto? Riceverai pure in regalo un Power Bank per ricaricare i tuoi smart device.

Puoi consultare in modo illimitato le analisi degli esperti su centinaia di prodotti finanziari, i loro consigli e aggiornamenti quotidiani sulla situazione dei mercati.

Altroconsumo Investi cos’è

Si tratta di una rivista ideata per aiutarti a monitorare e gestire tutti i tuoi investimenti per aggiungere prodotti finanziari consigliati dai nostri analisti.

Otterrai anche un Portafoglio Virtuale, per monitorare tutti i tuoi investimenti. Riunisci i tuoi investimenti in un unico portafoglio e segui il loro andamento giornalmente.

Fai il test per scoprire che tipo di investitore sei. Altroconsumo mette a disposizione dei Portafogli tipo per controllarli e definire la tua strategia. Puoi controllare l’evoluzione dei prodotti finanziari suggeriti dai nostri analisti prima di acquistarli. Puoi altresì avere la visione ampia di tutti i tuoi investimenti ma anche dei tuoi beni (immobili, auto, etc..).

I portafogli suggeriti sono studiati per il Tuo profilo di investitore. Che tu sia un investitore difensivo, equilibrato o dinamico, potresti ottenere grandi risultati.

Recensioni sul prodotto

Ecco alcuni feedback rilasciati da chi utilizza Altroconsumo Investi.

Maria – Avvocato

sono sempre stata diffidente verso le riviste finanziarie perché temevo che i loro consigli fossero di parte. Ma mi sono ricreduta: le analisi e le raccomandazioni degli esperti sono molto utili e sempre super partes. Nel complesso il servizio mi piace molto

Carlo – Promotore

Ottimo servizio. Faccio uso dell’abbonamento da tempo ormai per i miei investimenti personali. Oltretutto lavoro nel settore finanziario e le analisi dei vostri esperti mi sono tornate spesso utili per gestire con successo gli investimenti dei miei clienti

Pietro – Impiegato

Mi sono abbonato un anno fa per cominciare ad investire e grazie ai vostri strumenti ho raggiunto i miei obiettivi. Il portafoglio virtuale è utilissimo perché mi permette di monitorare automaticamente l’andamento dei miei titoli scelti

Altroconsumo Investi: vantaggi

Ecco alcune delle cose che otterrai abbonandoti ad Altroconsumo investi:

Scegli se ricevere la rivista direttamente a casa tua o fruirne in maniera digitale online

Accesso a tutti i contenuti online

Portafoglio Virtuale per tuoi investimenti

Servizio telefonico specializzato

Disdici quando vuoi, senza costi aggiuntivi

Puoi ricevere un Power Bank per i tuoi device!

Scopri altri vantaggi qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.