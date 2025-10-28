AMAZFIT Active 2 è smartphone e Personal Trainer da polso: occasione

Indossa al polso uno smartwatch che non lascia niente al caso. Prestazioni avanzate sia nelle funzioni più basilari che quelle più specifiche, come le rilevazioni sportive. Bello, unico nel suo genere e soprattutto con un prezzo che fa la differenza. AMAZFIT Active 2 è un gioiello sotto tutti i punti di vista e una volta che lo provi, non torni indietro. Portalo a casa e indossalo con soli 93,20 euro con lo sconto del 28% su Amazon.

AMAZFIT Active 2 è uno smartwatch di ultima generazione. Replica sia il tuo smartphone che le funzioni di un personal trainer grazie alle varie tecnologie di cui è dotato. Al tuo polso? Un gioiello vero e proprio con questo design che lo fa sembrare un più classico orologio ma, in realtà, nasconde un concentrato di tecnologia. La cassa rotonda da 44mm protegge il display ampio, luminoso e colorato. Naturalmente lo puoi personalizzare come meglio credi e renderlo ancora più personale. Detto ciò, prima di vedere di cosa è capace, ti do altre due informazioni chiavi: lo smartwatch è impermeabile fino a 5ATM ed ha una batteria che dura fino a 10 giorni con una sola carica.

Tocca lo schermo per essere catapultato in un mondo di possibilità. Consulta i sensori integrati per monitorare la salute e il sonno oppure scegli una del +160 modalità di allenamento per rimanere in forma. Durante lo sport puoi consultare sia le mappe gratuite che tenere traccia della posizione con il GPS integrato. App Zepp è il tuo coach personale con report dettagliati su ogni prestazione. Per quanto riguarda la vita quotidiana, il modello non pecca di funzioni legate alle più semplici azioni come il controllo vocale, la possibilità di rispondere alle chiamate, notifiche smart, pagamenti contactless e tanto altro ancora.

Con AMAZFIT Active 2 al tuo polso, lo smartphone lo lasci in tasca. Collegati su Amazon, approfitta dello sconto del 28% efallo tuo a soli 93,20 euro invece di 129,90 euro.