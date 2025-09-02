 AMAZFIT Active 2 elegante e raffinato con funzioni al completo (-35€)
AMAZFIT Active 2 esaudisce ogni sogno con design premium e prestazioni complete in salute, sport e vita quotidiana.
Tecnologia
AMAZFIT Active 2 è lo smartwatch che quasi non lo sembra. Con la sua estetica curata nei particolari e la sua eleganza, questo modello è un classico orologio da polso alla vista e che puoi indossare in qualunque occasione. È bello ma anche al completo perché poi basta un tocco per scoprire che offre la qualunque in termini di funzione. Usa il codice IT15Y al checkout per risparmiare 15 euro extra e metterlo in carrello a soli 91,99 euro invece di 129,90 euro.

Disponibile in colorazione nera e con cinturino in pelle, AMAZFIT Active 2 è prezioso in tutte le sue sfaccettature. Per la sua costruzione sono stati adoperati soltanto i migliori materiali come vetro zaffiro, struttura in acciaio inossidabile e si è optato per una cassa rotonda da 44mm. Bella ampia e luminosa con il suo display AMOLED, è completamente personalizzabile. Indossarlo è un vero vantaggio perché replica alla perfezione l’esperienza su smartphone e, poi, ti fornisce un accessorio con funzioni che tornano davvero utili nel quotidiano. Inoltre è sia resistente all’acqua fino a 5ATM che collegabile a devices Android quanto iPhone.

AMAZFIT Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone

106,99 129,90€ -18%
Con questo gioiello dalla tua parte, non perdi alcuna informazione. Puoi utilizzarlo in mille modi diversi perché è dotato di AI e controllo vocale quindi anche nel quotidiano è una bomba. Ad esempio paga attraverso il modulo NFC oppure effettuando e rispondendo alle telefonate dal tuo polso. Ma il suo meglio lo offre in termini di rilevazioni sia in campo sportivo che salutare. Controlla il cuore, il sonno, lo stress e tanti altri fattori e poi allenati con 160 modalità previste e sfruttando al meglio sia il GPS che le mappe Gratuite. Tutto questo non basta? La batteria dura fino a 10 giorni con una sola carica.

AMAZFIT Active 2 è lo smartwatch che realizza ogni sogno. Mettilo in carrello a 91,99 euro invece di 129 euro su Amazon usando il codice IT15Y al pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
2 set 2025
