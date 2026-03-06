Amazfit Active 2 per uno smartwatch elegante, completo ed eterno (92€)

Amazfit Active 2 al tuo polso è uno smartwatch che non sembra esserlo. Non per le sue funzioni, le quali sono più complete che mai, ma bensì perché ha un design elegante che regala un feeling più classico e una comodità straordinaria. Si abbina sia al tuo smartphone Android che iOS e ti permette di fare di tutto e di più, persino replicare le funzioni del tuo smartphone. Anche il prezzo è una bomba grazie allo sconto in corso su Amazon: lo compri subito a soli 92,32€ con l’offerta del 29% in corso ora.Non perdere questa occasione: aggiungilo al tuo carrello.

Smartwatch perfetto per ogni gusto: è Amazfit Active 2

Disponibile in colorazione nera e con cassa rotonda da 44mm, Amazfit Active 2 è lo smartwatch che al polso regala uno smartphone in miniatura. Una volta che lo indossi, infatti, con un tocco di dita puoi accedere a funzioni legate alla vita quotidiana, alla salute e allo sport. Con batteria che dura 10 giorni grazie a una singola ricarica, la comodità è di casa. In più aggiungi che è realizzato con materiali di prima qualità, ha un rivestimento in vetro zaffiro dello schermo e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM per utilizzarlo a stretto contatto con l’acqua senza mai rovinarlo.

Un tocco sullo schermo e selezioni la funzione di cui hai la necessità oppure visualizzi dati, notifiche e informazioni. Cosa c’è al suo interno? Un insieme di sensori dedicati al tracciamento dei movimenti così come della tua salute. Nello specifico hai al tuo polso:

bio tracker con rilevazione del battito cardiaco;

rilevatore dell’andamento del sonno;

mappe gratuite con GPS integrato;

160 modalità di allenamento;

modulo NFC per pagamenti contactless;

controllo vocale;

funzioni AI.

L’offertona di Amazon

Spendere poco e acquistare un prodotto eccellente è un attimo grazie allo sconto del 29% su Amazon.Approfitta e acquista subito il tuo Amazfit Active 2 con 92,32€.