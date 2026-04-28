Kindle Colorsoft e Scribe Colorsoft, arriva la dark mode

La dark mode era disponibile su praticamente tutti gli altri Kindle. Sui Colorsoft e Scribe Colorsoft, i modelli più recenti e costosi, no. Un’omissione che non aveva una spiegazione logica, sinceramente. Amazon ha finalmente corretto il tiro, con un aggiornamento software in distribuzione nei prossimi giorni che porta la dark mode su entrambi i dispositivi, con un dettaglio apprezzabile. È possibile attivarla per sezioni specifiche dell’interfaccia, indipendentemente l’una dall’altra. Libreria scura e notebook chiaro? Si può fare.

Nuove forme geometriche per i notebook del Scribe

L’aggiornamento introduce anche forme geometriche pronte all’uso nei notebook dello Scribe Colorsoft: linee, frecce, cerchi, triangoli e rettangoli selezionabili dalla barra degli strumenti. È disponibile inoltre una funzione di correzione automatica: si disegna una forma a mano libera, si mantiene il tratto premuto per un istante e il dispositivo la trasforma in una figura geometrica precisa e regolare.

Per chi usa Scribe per prendere appunti e vorrebbe aggiungere un po’ di struttura visiva, schemi, diagrammi, separatori, senza le abilità artistiche necessarie per farlo a mano, le forme intelligenti sono un’aggiunta gradita.

Lo Scribe deve crescere

Il Kindle Scribe Colorsoft è un ottimo e-reader, su questo c’è consenso. Ma la parte “Scribe”, quella dei notebook, della produttività, è ancora indietro rispetto alla concorrenza. Le Smart Shapes e la dark mode sono passi nella direzione giusta, ma lo Scribe ha bisogno di più strumenti per competere con dispositivi come il reMarkable, che è nato per la scrittura a mano.

L’aggiornamento è in fase di roll out nei prossimi giorni per entrambi i dispositivi.