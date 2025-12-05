Amazon lancia Kindle Scribe Colorsoft, a colori e con funzioni AI

Amazon ha finalmente annunciato quando potremo comprare il Kindle Scribe a colori che ha presentato a settembre, e la risposta è: il 10 dicembre, se si hanno abbastanza soldi da spendere… Insieme al Colorsoft arriva anche una versione aggiornata del Kindle Scribe standard, più veloce, più sottile, e con un vetro speciale che dovrebbe far sentire la penna come se steste scrivendo su carta.

Il Kindle Scribe non è mai stato un prodotto di massa. È per chi vuole un e-reader gigante che funzioni anche come blocco note digitale. E ora si sdoppia in due versioni: una in bianco e nero migliorata, e una a colori che costa quanto un tablet vero.

Il nuovo Scribe standard: più veloce, più sottile, vetro “carta”

Il Kindle Scribe aggiornato ha uno schermo antiriflesso da 11 pollici, è spesso solo 5,4 mm e pesa 400 grammi. Amazon dice che è il 40% più veloce durante la scrittura o il cambio di pagina. La novità interessante è il “vetro modellato con texture” che dovrebbe migliorare l’attrito quando la penna scivola sullo schermo. L’idea è dare la sensazione di scrivere su carta vera invece che su vetro liscio.

Dentro batte un chip quad-core nuovo di zecca, più memoria (quanto? mistero) e la fantomatica tecnologia Oxide, per rendere tutto più fluido. Ci sono due versioni: una con illuminazione frontale disponibile dal 10 dicembre, e una senza illuminazione che arriverà all’inizio del prossimo anno.

Kindle Scribe Colorsoft

La vera star è però il Kindle Scribe Colorsoft, che promette colori “morbidi“, ma vividi. Amazon promette di non massacrare le pupille come farebbe uno schermo LCD qualsiasi. Ha anche un nuovo motore di rendering che migliora il colore e garantisce scrittura veloce e naturale.

Il Colorsoft strizza l’occhio pure agli artisti con un nuovo strumento di ombreggiatura per creare sfumature uniformi e toni delicati, 10 colori per la penna, 5 colori per l’evidenziatore.

L’AI si intrufola anche negli appunti

Entrambi i dispositivi hanno una nuova interfaccia Home. Ma la vera novità è l’AI che fruga negli appunti. Si scrive qualcosa a mano? Il Kindle può cercare nelle note e generare riassunti automatici. L’anno prossimo si potrà addirittura inviare le note e i documenti ad Alexa+ per conversazioni più approfondite.

Ci sono anche funzioni AI per la lettura. “Story so Far” permette di recuperare velocemente dove si era arrivati in un libro. “Ask this Book” permette di evidenziare un passaggio e fare domande sulle motivazioni dei personaggi o il significato di scene, con risposte senza spoiler.