Alexa+ trova le scene dei film su Amazon Prime Video

Amazon ha annunciato la disponibilità di una nuova funzionalità AI sui dispositivi Fire TV. Sfruttando le capacità avanzate di Alexa+ è possibile chiedere all’assistente di trovare una determinata scena dei film su Prime Video. In futuro sarà disponibile anche per le serie TV. Alexa+ è accessibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Accesso alla scena con i comandi vocali

L’annuncio di Alexa+ è avvenuto a fine febbraio, ma è disponibile negli Stati Uniti da fine marzo su quasi tutti i dispositivi Echo e Fire. Su quelli più vecchi rimarrà la versione originaria dell’assistente. È incluso nell’abbonamento Prime. I non abbonati dovranno pagare 19,99 dollari/mese (27,99 dollari in Canada).

Durante l’evento hardware di fine settembre era stata mostrata una funzionalità AI molto utile. Invece di perdere tempo con il fast-forward del telecomando è possibile chiedere aiuto ad Alexa+. L’utente deve solo descrivere a voce la scena cercata e l’assistente troverà subito il punto esatto. Al momento funziona solo con i film disponibili su Amazon Prime Video. In futuro verranno supportate anche le serie TV e altre app di streaming.

Per una ricerca più accurata è necessario specificare alcune informazioni, come il nome dell’attore o del personaggio nel film. Non è obbligatorio pronunciare il titolo del film, se la descrizione è dettagliata. Amazon ha pubblicato alcuni esempi (in inglese ovviamente), come “Jump to the scene where Joshua asks, ‘shall we play a game?’” (Salta alla scena in cui Joshua chiede: ‘Possiamo giocare a un gioco?’ (questa è la scena del film Wargames).

Alexa+ può identificare il film utilizzando la funzionalità X-Ray. L’elaborazione avviene sul cloud (Amazon Bedrock) e sfrutta diversi modelli, tra cui Amazon Nova e Claude di Anthropic. Sono state “indicizzate” migliaia di scene in migliaia di film disponibili su Prime Video (inclusi quelli acquistati e noleggiati).

Alexa+ funziona anche con altre app di streaming, tra cui Netflix e HBO Max. In questo caso può fornire suggerimenti, informazioni sugli attori e sulle colonne sonore. Può inoltre comunicare risultati e statistiche per gli eventi sportivi.