 Alexa+ trova le scene dei film su Amazon Prime Video
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Alexa+ trova le scene dei film su Amazon Prime Video

Alexa+ su Fire TV permette di trovare velocemente una scena di un film disponibile su Amazon Prime Video, evitando l'uso del telecomando.
Alexa+ trova le scene dei film su Amazon Prime Video
Business AI
Alexa+ su Fire TV permette di trovare velocemente una scena di un film disponibile su Amazon Prime Video, evitando l'uso del telecomando.
Amazon

Amazon ha annunciato la disponibilità di una nuova funzionalità AI sui dispositivi Fire TV. Sfruttando le capacità avanzate di Alexa+ è possibile chiedere all’assistente di trovare una determinata scena dei film su Prime Video. In futuro sarà disponibile anche per le serie TV. Alexa+ è accessibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Accesso alla scena con i comandi vocali

L’annuncio di Alexa+ è avvenuto a fine febbraio, ma è disponibile negli Stati Uniti da fine marzo su quasi tutti i dispositivi Echo e Fire. Su quelli più vecchi rimarrà la versione originaria dell’assistente. È incluso nell’abbonamento Prime. I non abbonati dovranno pagare 19,99 dollari/mese (27,99 dollari in Canada).

Durante l’evento hardware di fine settembre era stata mostrata una funzionalità AI molto utile. Invece di perdere tempo con il fast-forward del telecomando è possibile chiedere aiuto ad Alexa+. L’utente deve solo descrivere a voce la scena cercata e l’assistente troverà subito il punto esatto. Al momento funziona solo con i film disponibili su Amazon Prime Video. In futuro verranno supportate anche le serie TV e altre app di streaming.

Per una ricerca più accurata è necessario specificare alcune informazioni, come il nome dell’attore o del personaggio nel film. Non è obbligatorio pronunciare il titolo del film, se la descrizione è dettagliata. Amazon ha pubblicato alcuni esempi (in inglese ovviamente), come “Jump to the scene where Joshua asks, ‘shall we play a game?’” (Salta alla scena in cui Joshua chiede: ‘Possiamo giocare a un gioco?’ (questa è la scena del film Wargames).

Alexa+ può identificare il film utilizzando la funzionalità X-Ray. L’elaborazione avviene sul cloud (Amazon Bedrock) e sfrutta diversi modelli, tra cui Amazon Nova e Claude di Anthropic. Sono state “indicizzate” migliaia di scene in migliaia di film disponibili su Prime Video (inclusi quelli acquistati e noleggiati).

Alexa+ funziona anche con altre app di streaming, tra cui Netflix e HBO Max. In questo caso può fornire suggerimenti, informazioni sugli attori e sulle colonne sonore. Può inoltre comunicare risultati e statistiche per gli eventi sportivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 3 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Discover usa l'AI per riassumere titoli, diffonde fake news

Google Discover usa l'AI per riassumere titoli, diffonde fake news
5 modi assurdi (ma geniali) di usare ChatGPT

5 modi assurdi (ma geniali) di usare ChatGPT
RTI e Medusa Film denunciano Perplexity

RTI e Medusa Film denunciano Perplexity
Amazon lancia Kiro, l'agente AI che programma da solo per giorni

Amazon lancia Kiro, l'agente AI che programma da solo per giorni
Google Discover usa l'AI per riassumere titoli, diffonde fake news

Google Discover usa l'AI per riassumere titoli, diffonde fake news
5 modi assurdi (ma geniali) di usare ChatGPT

5 modi assurdi (ma geniali) di usare ChatGPT
RTI e Medusa Film denunciano Perplexity

RTI e Medusa Film denunciano Perplexity
Amazon lancia Kiro, l'agente AI che programma da solo per giorni

Amazon lancia Kiro, l'agente AI che programma da solo per giorni
Luca Colantuoni
Pubblicato il
3 dic 2025
Link copiato negli appunti