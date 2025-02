Amazon Alexa+ su quasi tutti i dispositivi Echo

Durante l’evento di ieri sera, Panos Panay ha mostrato le capacità di Alexa+ utilizzando un Echo Show 21. Al termine della presentazione sono stati comunicati gli altri smart display compatibili. Amazon ha fornito ulteriori dettagli in una pagina dedicata sul sito ufficiale.

Alexa+ su Echo, Fire TV, app e web

Gli utenti potranno accedere ad Alexa+ tramite app mobile (Android e iOS) e interfaccia web. Per una migliore interazione e per sfruttare tutte le sue capacità è preferibile utilizzare un dispositivo venduto da Amazon. La nuova versione dell’assistente supporta attualmente solo la lingua inglese e l’accesso sarà inizialmente riservato in anteprima agli utenti statunitensi.

Il rollout avverrà gradualmente e interesserà prima gli Echo Show 8, 10, 15 e 21. Successivamente arriverà su quasi tutti i dispositivi Echo. Gli utenti che hanno un Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Spot e Echo Show di prima generazione, un Echo Tap o un Echo Show di seconda generazione potranno invece usare solo la versione originale di Alexa.

Alexa+ non è attualmente supportata da Amazon Astro e dai dispositivi “Alexa Built-In” (smart speaker, cuffie, computer, automobili, monitor e smart TV). Amazon scrive che il nuovo assistente sarà accessibile anche su tablet Fire (non più venduti in Italia) e dispositivi Fire TV compatibili, ma non ha specificato i modelli.

L’accesso preliminare sarà gratuito. Al termine del periodo di test sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento. Il costo è 19,99 dollari/mese. Gli abbonati ad Amazon Prime non dovranno pagare nulla, quindi Alexa+ si aggiunge agli altri vantaggi del servizio. Al momento non ci sono informazioni sulla disponibilità in Italia.