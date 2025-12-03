Amazon annuncia quattro nuovi modelli Nova 2

Durante l’evento AWS:reinvent 2025, Amazon ha annunciato la nuova famiglia di modelli Nova 2. I primi quattro sono Nova 2 Lite, Nova 2 Pro, Nova 2 Sonic e Nova 2 Omni. Quest’ultimo è una new entry, in quanto non era parte della prima generazione. L’azienda di Seattle ha inoltre svelato il servizio Nova Forge e comunicato la disponibilità generale di Nova Act.

Amazon Nova 2: descrizione dei modelli

La precedente generazione include otto modelli Nova (Micro, Lite, Pro, Premier, Canvas, Reel, Sonic e Act). Tre di essi sono stati aggiornati, Nova 2 Omni è nuovo e Nova Act è ora accessibile a tutti.

Nova 2 Lite è un modello economico, veloce e con capacità di ragionamento. Supporta testo, immagini, video e documenti come input, ha una context window da un milione di token e offre la possibilità di scegliere tre livelli di ragionamento (basso, medio e alto), in base alle necessità (velocità, qualità, costi). In molti benchmark supera Claude Haiku 4.5, GPT-5 mini e Gemini 2.5 Flash.

Nova 2 Pro è il modello più potente della seconda generazione. Può elaborare testo, immagini, video e voce. Può essere sfruttato per eseguire attività molto complesse, come la generazione agentica del codice (senza intervento umano). Questo modello è in grado inoltre di suddividere i compiti tra i modelli Nova più piccoli. In molti benchmark supera Claude Sonnet 4.5, GPT-5.1 e Gemini 2.5 Pro.

Nova 2 Sonic è invece un modello speech-to-speech che combina comprensione di testo e voce, generazione in tempo reale e conversazione AI quasi umana. Supporta diverse lingue (italiano incluso) con espressività native. Quasi certamente verrà utilizzato per Alexa+, come il modello di prima generazione.

Nova 2 Omni è la vera novità. È il primo modello con capacità di ragionamento al mondo che supporta testo, immagini, video e voce in input e genera testo e immagini in output. Ciò evita la complessità di connettere più modelli specializzati. Tutti i modelli della famiglia Nova 2 sono disponibili tramite Amazon Bedrock.

Nova Forge è il nuovo servizio che permette ai clienti AWS di creare i propri modelli custom (Novellas) basati su Nova 2 Pro e Nova 2 Omni. Secondo CNBC, il costo è 100.000 dollari/anno.

Infine, Nova Act è disponibile a tutti tramite AWS. È basato su Nova 2 Lite e consente di creare agenti AI che possono essere utilizzati per automatizzare diverse attività.