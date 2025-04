Alexa+ arriva oggi negli USA, ma senza alcune funzionalità

Nello stesso giorno in cui Apple Intelligence fa il suo debutto in Italia, Amazon dà il via alla distribuzione di Alexa+, ma solo ed esclusivamente negli Stati Uniti. È la nuova incarnazione premium dell’assistente virtuale, svelata a fine febbraio e proposta gratuitamente agli abbonati Prime, mentre per tutti gli altri il prezzo fissato è 19,99 dollari al mese.

È il giorno di Alexa+: lancio negli Stati Uniti

Stando ai primi report che giungono da oltreoceano e alla pagina dedicata, durante questa fase Early Access non risultano accessibili alcune delle funzionalità annunciate inizialmente. Inoltre, la compatibilità è garantita per un gruppo ristretto di dispositivi, tra smart speaker Echo Dot e smart display Echo Show. Più avanti, il supporto sarà esteso anche ai prodotti Fire TV e ai tablet della linea Fire (non più venduti in Italia).

Cosa è già in grado di fare Alexa+? Prendiamo come riferimento il sito ufficiale. Può rispondere alle domande con una modalità conversazionale e un linguaggio naturale, gestire calendari e inviare messaggi o email semplicemente dettandoli, sincronizzarsi con servizi come Uber e OpenTable, migliorare l’esperienza di ascolto di musica e podcast, affiancare l’utente durante lo shopping online sull’e-commerce e ovviamente controllare la smart home.

Nella sezione coming soon rientrano invece tutte quelle funzionalità non ancora pronte per il lancio, ma che verranno implementate in futuro. Tra queste figurano l’integrazione con i browser Web, la possibilità di ottenere suggerimenti sul regalo perfetto considerando i gusti personali di chi lo riceverà, di effettuare un ordine con la propria voce e alcune esperienze di intrattenimento dedicate ai più piccoli.

Ovviamente, alla base di Alexa+ ci sono le ultime innovazioni introdotte dal gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’infrastruttura su cui poggia è quella di Amazon Bedrock. La selezione del modello AI più adatto è automatica: o quelli Nova proprietari oppure quelli forniti da Anthropic.

Al momento non è dato a sapere se e quando arriverà anche in Europa e in Italia, molto dipenderà dai feedback raccolti negli Stati Uniti.