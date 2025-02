Alexa+ sceglie il modello AI in base alla richiesta dell'utente

Amazon ha svelato le carte su Alexa+, la nuova versione del suo assistente vocale. E la sorpresa è che questo upgrade non si basa su un singolo modello di intelligenza artificiale, ma su un sistema che seleziona sempre il modello migliore per il compito da svolgere.

Alexa+ di Amazon sceglie il modello AI migliore per ogni compito

Durante l’evento a New York, Daniel Rausch, VP di Amazon, ha spiegato che Alexa+ attinge a Bedrock, la piattaforma cloud dell’azienda progettata per consentire alle organizzazioni di sperimentare con modelli AI. Tra i modelli utilizzati da Alexa+ ci sono Nova, la famiglia di modelli interni di Amazon, e quelli di Anthropic, partner e collaboratore stretto dell’azienda.

Questo approccio selettivo consente ad Alexa+ di comportarsi come un agente AI. L’assistente sfrutta un nuovo sistema chiamato “Experts” per compiti specifici, che orchestrano ed eseguono servizi di Amazon e di terze parti, come gli strumenti di generazione musicale della startup Suno.

Alexa+ naviga sul web e gestisce più attività con un solo comando vocale

Alexa+ sarà compatibile con un’ampia gamma di dispositivi e servizi, anche di informazione. Amazon, infatti, ha stretto una collaborazione con testate giornalistiche importanti come Time, Reuters e Associated Press per fornire news su eventi attuali, movimenti dei mercati finanziari e altro ancora.

Ma non è tutto. L’assistente può navigare sui siti web per completare compiti per conto dell’utente. Ad esempio, può cercare un professionista per riparare un forno rotto e contattare direttamente l’officina. Gli Experts permettono anche ad Alexa+ di eseguire più compiti contemporaneamente. Immaginiamo di voler prenotare un tavolo al ristorante tramite TheFork, poi chiamare un Uber (il servizio è appena ritornato in Italia) per arrivarci e infine inviare il programma della serata via SMS a un contatto. Con Alexa+, si può fare tutto con un solo comando vocale.

Alexa AI Multi-Agent SDKper gli sviluppatori

Gli sviluppatori potranno sfruttare queste funzionalità grazie ad Alexa AI Multi-Agent SDK, che sarà presto disponibile in anteprima.