Amazon lancia Bedrock: primo passo verso IA generativa

I primi passi mossi da Amazon nel settore delle IA non hanno stupito particolarmente il pubblico, in quanto ci si aspettava un ingresso in pompa magna con soluzioni avanzate potenziate dalla divisione Web Services o AWS. Pochi giorni addietro la società ha assicurato tutti dichiarando di non essere rimasta indietro con le IA e, forse, il primo segnale è finalmente arrivato.

Giusto in queste ore, infatti, il colosso di Seattle si è unito alla battaglia per l’IA generativa annunciando Bedrock, nuova API concepita per sviluppatori e aziende.

Amazon lancia la suite Bedrock

La società di Andy Jassy si inserisce nella mischia con Bedrock, suite di soluzioni per consentire agli sviluppatori di utilizzare e personalizzare gli strumenti di intelligenza artificiale che generano testo o immagini. In altri termini, un’alternativa su cloud a ChatGPT e altre soluzioni firmate OpenAI.

Grazie a Bedrock, i clienti AWS potranno scrivere, creare nuovi chatbot, riassumere testi e completare altre mansioni con il supporto dell’IA, semplicemente tramite prompt testuali. La scelta ricade dunque tra modelli come Titan, Claude di Anthropic, Jurassic-2 di AI21 (modello linguistico specializzato in spagnolo, francese, tedesco, portoghese, italiano e olandese) e Stable Diffusion.

Ogni azienda potrà personalizzare il loro funzionamento in base all’input, che Amazon non utilizzerà per addestrare i modelli stessi. Secondo il gigante dell’e-commerce, la gamma di modelli IA offerti permetterà il controllo avanzato dei set di dati forniti loro per integrarli e distribuirli successivamente nelle app usando le funzionalità AWS già esistenti.

Aziende come C3.ai, Pegasystems, Accenture e Deloitte hanno già accesso a questi strumenti e, nel corso dei prossimi giorni, la lista d’attesa fornita da Amazon per ottenere Bedrock il prima possibile si riempirà di grandi nomi, a prescindere dai prezzi della suite – non ancora annunciati.